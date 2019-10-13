В Уганді можуть ввести смертну кару за гомосексуалізм
Всі, хто будуть помічені в пропаганді гомосексуалізму, будуть визнані злочинцями і каратимуться смертю - міністр
Міністр Уганди з питань етики та сумлінності Саймон Локодо планує знову внести на розгляд парламенту закон про смертну кару для гомосексуалів, скасований Конституційним судом в 2014 році.
Про це повідомляє ВВС.
За заявою Локодо, всі, хто будуть помічені в пропаганді гомосексуалізму, будуть визнані злочинцями і каратимуться смертю.
Нагадаємо, у лютому 2014 року президент Уганди Йовері Мусевені підписав законопроект про посилення заходів покарання для гомосексуалів. У серпні того ж року Конституційний суд скасував цей закон, тому що він був прийнятий без необхідного кворуму.
Локодо стверджує, що представлений в найближчі тижні новий законопроект без проблем отримає підтримку необхідних двох третин складу парламенту.
За існуючим законодавством Уганди гомосексуальність карається довічним ув'язненням.