  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В Уганді можуть ввести смертну кару за гомосексуалізм

    • Розсилка
    Локодо стверджує, що представлений в найближчі тижні новий законопроект без проблем отримає підтримку необхідних двох третин складу парламенту - В Уганді можуть ввести смертну кару за гомосексуалізм
    Локодо стверджує, що представлений в найближчі тижні новий законопроект без проблем отримає підтримку необхідних двох третин складу парламенту

    Всі, хто будуть помічені в пропаганді гомосексуалізму, будуть визнані злочинцями і каратимуться смертю - міністр

    Міністр Уганди з питань етики та сумлінності Саймон Локодо планує знову внести на розгляд парламенту закон про смертну кару для гомосексуалів, скасований Конституційним судом в 2014 році.

    Про це повідомляє ВВС.

    За заявою Локодо, всі, хто будуть помічені в пропаганді гомосексуалізму, будуть визнані злочинцями і каратимуться смертю.

    Нагадаємо, у лютому 2014 року президент Уганди Йовері Мусевені підписав законопроект про посилення заходів покарання для гомосексуалів. У серпні того ж року Конституційний суд скасував цей закон, тому що він був прийнятий без необхідного кворуму.

    Локодо стверджує, що представлений в найближчі тижні новий законопроект без проблем отримає підтримку необхідних двох третин складу парламенту.

    За існуючим законодавством Уганди гомосексуальність карається довічним ув'язненням.

    суд міністр Конституційний суд ЛГБТ закон президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ