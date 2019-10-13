В Уганді можуть ввести смертну кару за гомосексуалізм



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Локодо стверджує, що представлений в найближчі тижні новий законопроект без проблем отримає підтримку необхідних двох третин складу парламенту

Всі, хто будуть помічені в пропаганді гомосексуалізму, будуть визнані злочинцями і каратимуться смертю - міністр

Міністр Уганди з питань етики та сумлінності Саймон Локодо планує знову внести на розгляд парламенту закон про смертну кару для гомосексуалів, скасований Конституційним судом в 2014 році.

Про це повідомляє ВВС.

За заявою Локодо, всі, хто будуть помічені в пропаганді гомосексуалізму, будуть визнані злочинцями і каратимуться смертю.

Нагадаємо, у лютому 2014 року президент Уганди Йовері Мусевені підписав законопроект про посилення заходів покарання для гомосексуалів. У серпні того ж року Конституційний суд скасував цей закон, тому що він був прийнятий без необхідного кворуму.

Локодо стверджує, що представлений в найближчі тижні новий законопроект без проблем отримає підтримку необхідних двох третин складу парламенту.

За існуючим законодавством Уганди гомосексуальність карається довічним ув'язненням.