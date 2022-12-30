В Узбекистані 18 дітей померли через ліки від кашлю

Після інциденту було оголошено, що продаж цього препарату в Узбекистані тимчасово припинено

Це вже не перший випадок коли діти гинуть від індійських ліків

Після прийому лікарського сиропу індійської фармацевтичної компанії для полегшення симптомів застуди та грипу в Узбекистані померли 18 дітей. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

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Зазначається, що у 21 дитини, яка приймала «Док-1 Макс», «були виявлені ознаки ураження нирок та ниркової недостатності». Усі хворі діти віком до шести років, 15 з них – до трьох років.

«Коли родичів хворих запитали про причини їхнього захворювання, вони заявили, що у них спостерігалися симптоми застуди, їхній стан погіршився після прийому цих ліків. В інструкції із застосування вказано, що його можна застосовувати з дворічного віку, а от препарати інших фірм із таким складом дозволено застосовувати після 12 років», – зазначає міністерство охорони здоров'я країни.

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Після інциденту було оголошено, що продаж цього препарату в Узбекистані тимчасово припинено з 22 грудня.

Це вже не перший випадок коли гинуть діти від індійських ліків. Всесвітня організація охорони здоров’я проводить розслідування щодо препаратів індійської фармкомпанії, які могли спричинити загибель 66 дітей у Гамбії.

Наприкінці липня медичні органи Гамбії виявили збільшення випадків гострого ураження нирок серед дітей віком до 5 років. Зараз відомо про 66 летальних випадків. Усі діти вживали сиропи проти кашлю. Йдеться про пероральний розчин прометазину, дитячий сироп проти кашлю Kofexmalin, дитячий сироп проти кашлю Makoff та сироп проти застуди Magrip N.