Лукашенко будує собі резиденцію в Росії за $50 млн – розслідування

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко має більш як десять резиденцій

Резиденцію буде збудовано на території курортного селища Красна поляна

Підконтрольна білоруському диктатору Олександру Лукашенку компанія викупила ділянку під Сочі. Зокрема там має бути побудований житловий комплекс під особисті потреби самопроголошеного президента Білорусі. Про це повідомляють Belpol і «Белсат».

Як зазначили розслідувачі, вартість майбутньої резиденції Лукашенка становить близько $50 млн. Її будують на території курортного селища Красна поляна, на ділянці площею понад 97 200 кв. м. Цю ділянку Білорусь отримала 2013 року після ратифікації угоди з Росією про взаємну передачу у власність земельних ділянок, уточнюють журналісти.

Резиденцію буде побудовано на території курортного селища Красна поляна, на ділянці площею понад 97 200 кв. м скріншот

Ділянка перебувала в оперативному управлінні санаторію «Білорусь», проте у лютому 2022 року її продали фірмі «Комплекс-Інвест», якою керують колишні топчиновники з найближчого оточення Лукашенка. Секретне розпорядження про це особисто підписав так званий президент Білорусі.

Передбачається, що в резиденції буде три елітні котеджі площею понад 300 кв. м кожен, готель, ресторанний комплекс та шале площею 1002 кв. м.

Розслідувачі стверджують, що будівництво нової резиденції особисто контролює колишній керуючий справами президента Білорусі Віктор Шейман, який пішов у відставку з цієї посади у 2021 році. Шейман залишався єдиним чиновником високого рівня, який працював із Лукашенком із 1994 року.

Саме Шейман начебто наполіг на обладнанні у новій резиденції систем придушення безпілотників, металодетекторів, тепловізорів, радіометричного контролю та інших систем комплексної безпеки.

У резиденції буде три елітні котеджі площею понад 300 кв. м кожен, готель, ресторанний комплекс та шале площею 1002 кв. м скріншот

За даними ЗМІ, нині Олександр Лукашенко має більш як десять резиденцій. Міжнародних гостей він найчастіше приймає у Палаці Незалежності у столиці Білорусі, а мешкає в Острошицькому Містечку під Мінськом.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко став головою сьомих Всебілоруських народних зборів.

До слова, Всебілоруські народні збори затвердили оновлену концепцію нацбезпеки та воєнну доктрину. Зокрема, декларація дозволяє надавати військову допомогу дружнім державам на підставі двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів «для участі у відповідній діяльності з підтримання міжнародного миру та безпеки».

Як повідомлялося, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська опозиція та її «куратори» нібито готують переворот у країні, планують захопити Кобринський район, оголосити нову владу та звернутися до НАТО щодо введення військ.