TikTok витратив $7 млн, аби переконати США відмовитися від блокування застосунку

Компанія ByteDance за перші три місяці цього року витратила рекордні $2,68 млн на внутрішніх лобістів

Китайська компанія ByteDance цього року витратила $7 млн, щоб спробувати зупинити уряд США від заборони соціальної мережі TikTok у країні. Про це повідомляє Cnbc.

ByteDance за перші три місяці цього року витратила рекордні $2,68 млн на внутрішніх лобістів, щоб націлити їх на Конгрес і федеральних чиновників. TikTok, згідно з даними AdImpact, витратила понад $4,5 млн на телевізійну та цифрову рекламну кампанію проти заборони.

Зокрема, як повідомлялося, витрати нібито відображають роботу, яку платформа робить, щоб «розповісти політикам» про вплив законодавства на спільноту зі 170 млн американців, які користуються платформою.

Окрім витрат на власне лобіювання, ByteDance також мала інші виплати зовнішнім консультантам. Компанія заплатила досвідченому лобістові Девіду Урбану $80 тис. за спробу вплинути на Конгрес щодо березневого законопроєкту.

Нагадаємо, президент Джо Байден підписав закон, який забороняє TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть свою частку.

Заборону TikTok було включено до законопроєкту про надання іноземної допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню. Цей крок є кульмінацією багаторічних спроб Вашингтону обмежити діяльність TikTok, пов’язаного з Китаєм. А втім, закон не призведе до негайного блокування TikTok.

Раніше президент США Джо Байден заявляв, що готовий підписати закон, який обмежить роботу TikTok в країні.

Як повідомлялося, Конгрес США схвалив рішення про заборону китайської соціальної мережі TikTok. Застосунок буде недоступний для завантаження через 270 днів, якщо китайський власник не продасть платформу.