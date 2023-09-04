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ЗСУ пояснили, навіщо обмежили доступ журналістам, які працюють на лінії фронту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, навіщо обмежили доступ журналістам, які працюють на лінії фронту
Обмеження роботи представників медіа в районах бойових дій пов’язані винятково з контролем за інформацією, що становить інтерес для розвідки противника
фото з відкритих джерел

ЗСУ посилили контроль за інформацією, аби не допустити передачу фото та відеоматеріалів з лінії фронту третім особам

Обмеження роботи представників медіа в районах бойових дій пов’язані винятково з контролем за інформацією, що становить інтерес для розвідки противника. Про це повідомив начальник Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник у відповіді на лист Національної спілки журналістів України (НСЖУ) щодо обмежень роботи представників медіа в районах бойових дій, пише НСЖУ.

Відповідним розпорядженням з безпеки застосування військ було визначено завдання щодо посилення контролю за інформацією, яка становить інтерес для розвідки противника
Відповідним розпорядженням з безпеки застосування військ було визначено завдання щодо посилення контролю за інформацією, яка становить інтерес для розвідки противника
фото: НСЖУ

«Управлінням зв’язків з громадськістю Збройних Сил України за дорученням начальника Генерального штабу ЗС України в межах компетенції та разом із визначеними співвиконавцями опрацьовано Ваш лист щодо обмежень роботи представників медіа в районах бойових дій, – йдеться у листі-відповіді. – Повідомляється, що відповідним розпорядженням з безпеки застосування військ (сил) було визначено завдання щодо посилення контролю за інформацією, яка становить інтерес для розвідки противника, а також недопущення несанкціонованого доступу представників медіа у райони ведення бойових дій та передачу фото та відеоматеріалів третім особам. Додаткових заходів, які обмежують роботу представників медіа у районах ведення бойових дій не визначалося».

Зазначимо, до Національної спілки журналістів України в серпні надходили звернення акредитованих журналістів щодо жорстких обмежень в роботі ЗМІ на фронті. НСЖУ офіційно звернулась до Генерального штабу ЗСУ з проханням роз’яснити ситуацію. Однак через кілька днів повної заборони в доступі журналістам на передову, Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало оголошення про відновлення робочого порядку опрацювання запитів акредитованих журналістів.

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Теги: ЗМІ ЗСУ війна НСЖУ журналіст

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