Лондон відкорегував санкції проти одного з керівників ФСБ

Великобританія вилучила із списку санкцій першого заступника директора ФСБ. Через те, що його внесли туди двічі

Влада Великобританії відкорегувала список санкцій, прибравши з нього дублікат запису про першого заступника директора ФСБ Сергія Корольова. Про це йдеться в документі на сайті уряду Сполученого Королівства.

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Корольов раніше фігурував у списку санкцій двічі: як член наглядової ради «Росатома» і як заступник директора ФСБ. Тепер британський Мінфін видалив із списку санкцій запис, в якому Корольов фігурував як особа, пов'язана з «Росатомом».

Корольов входить до наглядової ради «Росатому». Він потрапив під санкції у квітні 2022 року, обмеження мали стосувались заборони на в'їзд до Великобританії та заморожування активів, якщо вони є. В обґрунтуваннях Лондон заявив, що Корольов, обіймаючи посаду в «Росатомі», «отримує вигоду за рахунок підтримки російського уряду».

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Держкорпорацію британська влада назвала «частиною стратегічно важливих для російського уряду» енергетичної та оборонної галузей. «Росатом» потрапив під санкції Лондона 24 лютого 2023 року, у річницю початку повномасштабного вторгення в Україні. У компанії у відповідь заявили, що обмеження «ставлять під загрозу міжнародну ядерну безпеку».