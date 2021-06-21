Вчені пов'язали синдром розбитого серця зі стресом

Сильний тривалий стрес впливає на людину таким же чином, як і сильне різке потрясіння, що може в підсумку спровокувати синдром розбитого серця

Сильний стрес може привести до синдрому розбитого серця. Про це пише The Guardian з посиланням на дослідження.

За даними газети, вчені виявили, що дві молекули, що виникають при високому рівні стресу, причетні до розвитку синдрому розбитого серця – який так само відомий як кардіоміопатія такоцубо.

Це стан, при якому відбувається ослаблення лівого шлуночка серця, що відповідає за перекачування крові. Найчастіше поява цього синдрому спровокована гострим емоційним потрясінням і викидом адреналіну в організмі. При цьому подія може бути будь-яка – втрата близької людини і скорботу, автомобільні аварії, землетрус, менопауза і навіть такі щасливі події, як, наприклад, весілля. Його головна небезпека – в схожості з серцевим нападом.

За даними вчених, дві молекули – мікроРНК–16 і мікроРНК–26a, які пов'язані з депресією, тривогою і підвищеним рівнем стресу – раніше були виявлені в крові пацієнтів такоцубо.

«У пацієнтів з такоцубо нижня частина серця перестає битися, а верхня частина серця б'ється сильніше. По суті, те ж саме відбувається, коли ми збільшуємо вплив молекул в лабораторних умовах. В такому випадку відбувається рівно те ж, що і при такоцубо, тобто робить більш імовірним розвиток такоцубо», – заявив провідний автор дослідження, доктор Ліам Коуч з Імперського коледжу Лондона.

Сильний тривалий стрес впливає на людину таким же чином, як і сильне різке потрясіння, що може в підсумку спровокувати синдром розбитого серця. Однак проблема в тому, що на даний момент діагностувати такоцубо у пацієнтів до того, як це станеться, неможливо.