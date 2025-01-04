Теракт у Новому Орлеані: один із загиблих має зв'язок із британською королівською родиною

Едвард Петтіфер став одним із 14 людей, які загинули внаслідок нападу, скоєного ветераном армії США у Новому Орлеані

Король Чарльз особисто висловив співчуття родині загиблого

Унаслідок теракту, що стався 1 січня в Новому Орлеані, загинув 31-річний Едвард Петтіфер із Лондона, мачуха якого була нянею принца Вільяма та принца Гаррі. Про це повідомило Reuters із покликанням на дані британської поліції.

Едвард Петтіфер став одним із 14 людей, які загинули внаслідок нападу, скоєного ветераном армії США. Нападник, який заявляв про свою причетність до ІДІЛ, врізався вантажівкою у натовп.

«Уся наша родина приголомшена трагічною звісткою про смерть Еда у Новому Орлеані», – йдеться в заяві родини Петтіфера.

Принц Вільям зазначив, що він та його дружина Кейт «шоковані та засмучені» цією новиною. «Наші думки й молитви залишаються з родиною Петтіферів і всіма невинними людьми, які стали жертвами цієї жахливої атаки», – сказав він.

Королівське джерело повідомило Reuters, що король Чарльз також глибоко засмучений звісткою про смерть чоловіка та зв’язався з його родиною, щоб особисто висловити свої співчуття.

Батько загиблого, Чарльз Петтіфер, колишній офіцер британської армії, одружився з Тіггі Легг-Бурк у 1999 році, незабаром після того, як вона припинила працювати нянею Вільяма та Гаррі. Родина зберігала тісні взаємини з британською королівською родиною, а зведений брат Едварда, Том, був пажем на весіллі принца Вільяма у 2011 році.

Нагадаємо, у новорічну ніч у Новому Орлеані вантажівка наїхала на натовп людей на Бурбон-стріт, потім водій вийшов з машини та відкрив вогонь із автомата. На місці трагедії виявили вибухові пристрої.

У наїзді вантажівки на пішоходів у Новому Орлеані підозрюється Шамсуд-Дін Бахар Джаббар. За даними ФБР, підозрюваний є 42-річним громадянином США із Техасу. Раніше він служив у американській армії протягом багатьох років.

Унаслідок інциденту загинули 14 осіб, постраждали ще понад 20 людей. Принаймні двоє поліцейських отримали поранення: один внаслідок пострілу, а інший – коли його затиснула вантажівка. Про це повідомляв телеканал ABC News із покликанням на члена палати представників Троя Картера.