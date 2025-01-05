У Данії над портом пролетіли 20 дронів, розпочато розслідування

Очевидець розповів, що бачив до 20 великих безпілотників, які літали навколо гавані

Над портом Кеге у Данії помічені приблизно 20 невідомих безпілотників. Про це 4 січня пише DR.dk із покликанням на повідомлення місцевої поліції.

«Наразі ми не знаємо, звідки взялися дрони та що вони робили. Ми зв’язалися з кількома іншими органами влади щодо цього, але наразі у нас немає інформації про те, чому дрони були над Кеге. Зараз ми намагаємося це розслідувати», – розповів заступник поліцейського інспектора Майкл Сехестед.

Наразі розслідування інциденту вважається справою поліції, заявили у розвідці.

Повідомлення про дрони над портом правоохоронці отримали близько 22:30 у п'ятницю ввечері. Очевидець розповів, що бачив до 20 великих безпілотників, які літали навколо гавані. Після прибуття на місце події патрульні побачили чотири безпілотники. Останні дрони були помічені близько 1:16 ночі, коли вони на великій швидкості зникли над морем.

Інцидент розслідують на тлі зростання занепокоєння щодо безпеки в Європі, пов'язаного з російськими гібридними атаками і війною РФ в Україні.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року розвідувальний безпілотник було виявлено поряд із британським авіаносцем HMS Queen Elizabeth у порту Гамбурга, Німеччина. Спроби вивести його з ладу не увінчалися успіхом, він зник.