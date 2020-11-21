Вчені спрогнозували спалах іншого інфекційного захворювання через пандемію

У нещепленої людини ризик зараження після контакту з інфікованим на кір перевищує 90 відсотків

Професор повідомив, що у цьому році близько 94 мільйонів дітей пропустили планову вакцинацію

Пандемія коронавірусу може спровокувати спалах іншого заразного захворювання – кору, вважають вчені з Дитячого науково-дослідного інституту Мердока в Мельбурні. Їх прогноз опублікований в журналі Lancet.

За словами фахівців, на ймовірність швидкого поширення цього гострого інфекційного захворювання серед дітей впливають такі фактори, як пропуск планової вакцинації дітей через обмежувальні заходи, зростання рівня бідності, у тому числі через скорочення соціальної допомоги у багатьох країнах, що розвиваються.

«Нещеплені діти – це майже стовідсоткова ймовірність епідемії кору у наступному році», – сказав провідний автор дослідження, професор інституту Кім Малхолланд.

З посиланням на дані ВООЗ він повідомив, що в цьому році близько 94 мільйонів дітей пропустили планову вакцинацію через відкладені процедури імунізації, яку спровокувала пандемія коронавірусу.

«Все перераховане дає підставу припускати, що у наступному році кір та краснуха можуть досягти розмаху епідемій, про які зараз пам'ятають тільки старі лікарі», – уклав він.

Кір є одним з найбільш заразних інфекційних захворювань. Вона передається повітряно-крапельним шляхом. Інфекція викликає такі ускладнення, як отит, енцефаліт і менінгіт, а також може призвести до смерті. У нещепленої людини ризик зараження після контакту з інфікованим перевищує 90 відсотків.

Нагадаємо, що за даними ВООЗ смертність від кору зросла за три роки на 50%.