Вчені виявили несподіваний ефект від вживання яблук

Певні фітонутрієнти позитивно впливають на роботу органів, в тому числі мозку, зазначили вчені

Вчені з Університету Квінсленда і Німецького центру нейродегенеративних захворювань виявили несподіваний ефект від вживання яблук.

Результати дослідження з'явилися в науковому журналі Stem Cell Reports.

Досліди проводилися на мишах. Фахівці культивували стовбурові клітини мозку дорослих мишей і додавали в них фітонутрієнти, які містяться в яблуках.

Дослідження показало, що висока концентрація фітонутрієнтів сприяє утворенню нових нейронів.

За словами вчених, певні фітонутрієнти позитивно впливають на роботу органів, в тому числі мозку.

З'ясувалося, що вони роблять на організм той же ефект, що і фізична активність, яка також стимулює нейрогенез.

Раніше вчені з Технологічного університету австрійського Граца з'ясували, що більшість людей неправильно їдять яблука.

Дослідники стверджують, що до 90 відсотків корисних речовин зосереджені в серцевині цього фрукта, і тому яблуко бажано з'їдати разом з недогризком.