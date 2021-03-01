Вчені виявили несподіваний ефект від вживання яблук
Певні фітонутрієнти позитивно впливають на роботу органів, в тому числі мозку, зазначили вчені
Вчені з Університету Квінсленда і Німецького центру нейродегенеративних захворювань виявили несподіваний ефект від вживання яблук.
Результати дослідження з'явилися в науковому журналі Stem Cell Reports.
Досліди проводилися на мишах. Фахівці культивували стовбурові клітини мозку дорослих мишей і додавали в них фітонутрієнти, які містяться в яблуках.
Дослідження показало, що висока концентрація фітонутрієнтів сприяє утворенню нових нейронів.
За словами вчених, певні фітонутрієнти позитивно впливають на роботу органів, в тому числі мозку.
З'ясувалося, що вони роблять на організм той же ефект, що і фізична активність, яка також стимулює нейрогенез.
Раніше вчені з Технологічного університету австрійського Граца з'ясували, що більшість людей неправильно їдять яблука.
Дослідники стверджують, що до 90 відсотків корисних речовин зосереджені в серцевині цього фрукта, і тому яблуко бажано з'їдати разом з недогризком.