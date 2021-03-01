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    Вчені виявили несподіваний ефект від вживання яблук

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    Вчені виявили несподіваний ефект від вживання яблук - Вчені виявили несподіваний ефект від вживання яблук
    Вчені виявили несподіваний ефект від вживання яблук

    Певні фітонутрієнти позитивно впливають на роботу органів, в тому числі мозку, зазначили вчені

    Вчені з Університету Квінсленда і Німецького центру нейродегенеративних захворювань виявили несподіваний ефект від вживання яблук.

    Результати дослідження з'явилися в науковому журналі Stem Cell Reports.

    Досліди проводилися на мишах. Фахівці культивували стовбурові клітини мозку дорослих мишей і додавали в них фітонутрієнти, які містяться в яблуках.

    Дослідження показало, що висока концентрація фітонутрієнтів сприяє утворенню нових нейронів.

    За словами вчених, певні фітонутрієнти позитивно впливають на роботу органів, в тому числі мозку.

    З'ясувалося, що вони роблять на організм той же ефект, що і фізична активність, яка також стимулює нейрогенез.

    Раніше вчені з Технологічного університету австрійського Граца з'ясували, що більшість людей неправильно їдять яблука.

    Дослідники стверджують, що до 90 відсотків корисних речовин зосереджені в серцевині цього фрукта, і тому яблуко бажано з'їдати разом з недогризком.

    Теги: здоров'я наука університет
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