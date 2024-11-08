Астронавт NASA поділився знімком планети, зробленим на висоті 400 кілометрів
Фотографія була зроблена, коли орбітальна лабораторія проходила над територією Мексики та США
Американський астронавт NASA Дон Петтіт, перебуваючи борту Міжнародної космічної станції, зробив знімок Землі з висоти 400 кілометрів. Про це повідомляє Space.
Зазначається, що світлину створили, коли орбітальна лабораторія проходила над територією Мексики та США.
На фото помітні вогні міст під МКС, а лівіше на горизонті – полярне сяйво. Ці вогні з’являються, коли енергетичні частинки від Сонця взаємодіють із верхніми шарами атмосфери Землі.
Як повідомляється, астронавт Дон Петтіт відомий своїми фотографіями, які він робить у вільний від роботи на МКС час. Нині він перебуває у четвертій у своєму житті подорожі в космос.
За інформацією NASA, ветеран трьох космічних польотів доктор Петтіт провів понад 370 днів у космосі, мав понад 13 годин виходу у відкритий космос. .
Очікується, що найближчі шість місяців Дон проведе в космосі, де виконуватиме роботу бортінженера та проводитиме наукові експерименти.
Нагадаємо, космічний телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував спіральну галактику з перемичкою NGC 1672, розташовану за 49 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Золотої Риби.
А група вчених із КНР проаналізувала склад ґрунту, доставлений зі зворотного боку Місяця. Зразки місячного ґрунту, доставлені Chang'e 6, в основному складаються з базальту, брекчії, цементиту, світлих гірських порід та склоподібного матеріалу. Фрагменти базальту становлять від 30 до 40% від загальної кількості зразків.
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