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Астронавт NASA поділився знімком планети, зробленим на висоті 400 кілометрів

Ірина Бура
glavcom.ua
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Астронавт NASA поділився знімком планети, зробленим на висоті 400 кілометрів
На фото помітні вогні міст під МКС, а лівіше на горизонті – полярне сяйво
NASA/Don Pettit

Фотографія була зроблена, коли орбітальна лабораторія проходила над територією Мексики та США

Американський астронавт NASA Дон Петтіт, перебуваючи борту Міжнародної космічної станції, зробив знімок Землі з висоти 400 кілометрів. Про це повідомляє Space.

Зазначається, що світлину створили, коли орбітальна лабораторія проходила над територією Мексики та США.

На фото помітні вогні міст під МКС, а лівіше на горизонті – полярне сяйво.  Ці вогні з’являються, коли енергетичні частинки від Сонця взаємодіють із верхніми шарами атмосфери Землі.

Як повідомляється, астронавт Дон Петтіт відомий своїми фотографіями, які він робить у вільний від роботи на МКС час. Нині він перебуває у четвертій у своєму житті подорожі в космос.

За інформацією NASA, ветеран трьох космічних польотів доктор Петтіт провів понад 370 днів у космосі, мав понад 13 годин виходу у відкритий космос. .

Очікується, що найближчі шість місяців Дон проведе в космосі, де виконуватиме роботу бортінженера та проводитиме наукові експерименти.

Нагадаємо, космічний телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував спіральну галактику з перемичкою NGC 1672, розташовану за 49 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Золотої Риби. 

А група вчених із КНР проаналізувала склад ґрунту, доставлений зі зворотного боку Місяця. Зразки місячного ґрунту, доставлені Chang'e 6, в основному складаються з базальту, брекчії, цементиту, світлих гірських порід та склоподібного матеріалу. Фрагменти базальту становлять від 30 до 40% від загальної кількості зразків. 

До слова, українські вчені запропонували неймовірний варіант подорожі космосом.

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Теги: ветеран космос NASA

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