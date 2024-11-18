Біля Києва упав баштовий кран, є загиблий

31-річний кранівник загинув до приїзду швидкої

Сьогодні, 18 листопада, у Софіївській Борщагівці упав баштовий кран. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Як зазначається, від отриманих травм 31-річний кранівник загинув до приїзду швидкої. За попередніми даними, трагедія сталася внаслідок раптового обвалу баштового крана. Робочий, який перебував у кабіні загинув на місці події.

Правоохоронці вже прибули на місце трагедії та розпочали досудове розслідування. Вони мають з’ясувати точні причини аварії, опитати свідків та провести необхідні експертизи.

Раніше, у березні, у столиці на перетині вулиць Богатирської та Полярної перекинувся кран на території будівельного майданчика.

Нагадаємо, це не перше падіння крану в Оболонському районі. У жовтні минулого року на Оболоні на дорогу впав будівельний кран, через це довелося змінити маршрути низки автобусів та тролейбусів. Зокрема, йшлося про тролейбуси №44 та №32, а також автобуси №41, 41Д та 99. Надзвичайна подія сталася між вулицею Полярною та Героїв Дніпра. Як зазначалося, конструкція також пошкодила контактну мережу.

Також на території будівництва на вулиці Ревуцького стався прорив мережі холодного водопостачання та упав будівельний кран, який заблокував рух вулицею у напрямку проспекту Бажана.