  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Вчений передрік світові глобальний холод після виверження вулкана в Тонга

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Хімічні елементи, які викидаються в стратосферу під час виверження вулкана, &laquo;затінюють&raquo; планету від Сонця - Вчений передрік світові глобальний холод після виверження вулкана в Тонга
    Хімічні елементи, які викидаються в стратосферу під час виверження вулкана, «затінюють» планету від Сонця

    Виверження вулкана в Королівстві Тонга загрожує світові глобальним похолоданням

    Професор метеорології та кліматології Кім Хольмен заявив, що недавнє виверження вулкана у Королівстві Тонга загрожує світові глобальним похолоданням. Про це повідомляє "П'ятий канал".

    За його словами, наразі невідомо, які хімічні елементи було вивільнено через виверження.

    "Ймовірно, через це виверження тенденція глобального потепління сповільниться на кілька років, і ми спостерігатимемо нижчу температуру по всій земній кулі", - сказав він.

    Хольмен додав, що протягом останніх 20 років таких сильних вивержень вулкана не було. Внаслідок останнього, яке сталося на Філіппінах, температура на полюсах опустилася на кілька градусів. Вчений зазначив, що холод тривав три роки.

    За його словами, причина в тому, що хімічні елементи, які викидаються в стратосферу під час виверження вулкана, «затінюють» планету від Сонця і не дають йому зігрівати поверхню.

    Раніше повідомлялося, що зміна клімату може змусити небезпечних тигрових акул мігрувати у бік Великобританії. Вчені з Університету Майамі (UM), Розенстильської школи морських та атмосферних наук проаналізували інформацію про пересування акул за останні дев'ять років і дані про зміну температури поверхні морської води за останні 40 років. Підвищення температури океану призвело до зміни часу та напрямки міграції тигрових акул.

    Теги: час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вчений передрік світові глобальний холод після виверження вулкана в Тонга