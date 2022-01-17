Вчений передрік світові глобальний холод після виверження вулкана в Тонга

Хімічні елементи, які викидаються в стратосферу під час виверження вулкана, «затінюють» планету від Сонця

Виверження вулкана в Королівстві Тонга загрожує світові глобальним похолоданням

Професор метеорології та кліматології Кім Хольмен заявив, що недавнє виверження вулкана у Королівстві Тонга загрожує світові глобальним похолоданням. Про це повідомляє "П'ятий канал".

За його словами, наразі невідомо, які хімічні елементи було вивільнено через виверження.

"Ймовірно, через це виверження тенденція глобального потепління сповільниться на кілька років, і ми спостерігатимемо нижчу температуру по всій земній кулі", - сказав він.

Хольмен додав, що протягом останніх 20 років таких сильних вивержень вулкана не було. Внаслідок останнього, яке сталося на Філіппінах, температура на полюсах опустилася на кілька градусів. Вчений зазначив, що холод тривав три роки.

За його словами, причина в тому, що хімічні елементи, які викидаються в стратосферу під час виверження вулкана, «затінюють» планету від Сонця і не дають йому зігрівати поверхню.

Раніше повідомлялося, що зміна клімату може змусити небезпечних тигрових акул мігрувати у бік Великобританії. Вчені з Університету Майамі (UM), Розенстильської школи морських та атмосферних наук проаналізували інформацію про пересування акул за останні дев'ять років і дані про зміну температури поверхні морської води за останні 40 років. Підвищення температури океану призвело до зміни часу та напрямки міграції тигрових акул.