Велика загроза ескалації: провідна європейська авіакомпанія призупиняє рейси до Ірану

Речник компанії: «Ми постійно моніторимо ситуацію на Близькому Сході і тримаємо тісний зв’язок з органами влади»

Lufthansa та її дочірня компанія Austrian Airlines – єдині західні авіакомпанії, які здійснюють міжнародні рейси до Тегерана

Німецька авіакомпанія Lufthansa оголосила про припинення рейсів до столиці Ірану (Тегеран) через високий ризик загострення ситуації на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters.

Lufthansa повідомила про призупинення рейсів до Тегерану, принаймні на найближчі два дні, з огляду на серйозний ризик ескалації конфлікту у регіоні. Це сталося після нападу на іранське консульство в Дамаску, у результаті якого загинули іранські військові, включно з кількома генералами. Іран звинуватив у цьому Ізраїль та США.

Речник компанії заявив: «Ми постійно моніторимо ситуацію на Близькому Сході і тримаємо тісний зв’язок з органами влади. Безпека наших клієнтів та членів екіпажу – наш найвищий пріоритет».

Lufthansa та її дочірня компанія Austrian Airlines – єдині західні авіакомпанії, які здійснюють міжнародні рейси до Тегерана. Більшість рейсів виконують компанії з Туреччини та Близького Сходу.

Нагадаємо, перед початком повномасштабного вторгнення РФ до України Lufthansa Group припиняв польоти до Києва та Одеси.

Також у лютому німецька профспілка Verdi закликала наземний персонал найбільшого авіаперевізника країни Lufthansa до страйку.

До слова, гендиректор Lufthansa попрацював бортпровідником під прикриттям і зробив цікавий висновок.