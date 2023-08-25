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Гендиректор Lufthansa попрацював бортпровідником під прикриттям і зробив цікавий висновок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Гендиректор Lufthansa попрацював бортпровідником під прикриттям і зробив цікавий висновок
Очільник німецького авіаперевізника попрацював бортпровідником
фото: LinkedIn Йенса Ріттера

Директор німецької авіакомпанії Йенс Ріттер зізнався, що досвід роботи бортпровідником дався йому дуже не легко

До екіпажу одного із літаків авіакомпанії Lufthansa додався новий член команди на початку цього місяця, але він не був новачком. У такий оригінальний спосіб головний виконавчий директор німецької авіакомпанії Йенс Ріттер вирішив особисто перевірити, як працює компанія. Він працював членом екіпажу у бізнес-класі та економ-класі на денних і нічних рейсах між Ер-Ріядом, Бахрейном та Франкфуртом. 

Ріттер, який керує авіакомпанією з квітня 2022 року, розповів про свій «важкий» досвід у LinkedIn, поділившись фотографіями в традиційній формі екіпажу Lufthansa. На одному із фото він подає напій пасажиру, а на іншому – штовхає візок з напоями бортпровідників. Він сказав, що час, проведений у команді, був «про те, щоб поставити себе на місце іншого», і описав це як «потужний досвід». 

Гендиректор Lufthansa попрацював бортпровідником під прикриттям і зробив цікавий висновок фото 1

«Я працював у Lufthansa Group протягом багатьох років. Але у мене ніколи не було можливості працювати бортпровідником. І, чесно кажучи, це було так цікаво та складно! Я був вражений тим, скільки всього потрібно організувати, особливо, якщо щось піде не так, як планувалося – наприклад, страви, запропоновані в картках меню, не зовсім відповідають стравам, завантаженим на борт. Було так цікаво вирішувати індивідуальні побажання гостей, мати справу з різною енергетикою кожного», – поділився Ріттер.

Гендиректор Lufthansa попрацював бортпровідником під прикриттям і зробив цікавий висновок фото 2

Досвід роботи на нічному рейсі був особливо важким для боса авіакомпанії. Ріттер, який розпочав свою авіаційну кар’єру як пілот Airbus A320 у 2000 році, каже: раніше «думав, що знає про труднощі, пов’язані з нічним польотом», завдяки своєму досвіду пілота, але визнає, що мав багато чого навчитися у якості бортпровідника. 

«У рейсі до Франкфурта, вночі я обслуговував наших гостей в економ-класі. І чесно: я насолоджувався кожною миттю! Я був вражений, як багато я дізнався за ці кілька годин. Рішення які прийматься в офісі будуть іншими після того, як ви дійсно відчуєте роботу на борту. Іноді вам потрібно змінити точку зору, щоб отримати нове бачення», – зробив висновок виконавчий директор німецької авіакомпанії. 

Нагадаємо, у Малайзії літак впав на автостраду. Унаслідок трагедії загинули десятеро людей. Про це повідомляє ВВС.Згідно з даними правоохоронців, внаслідок авіакатастрофи загинули двоє автомобілістів, екіпаж літака й шість осіб, які перебували у літаку, коли він впав на місцеве шосе.

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Теги: Німеччина бізнес літак пілот

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