Німеччину чекає масштабний страйк працівників у аеропортах

Профспілка у Німеччині закликала до страйку у семи аеропортах країни 20 лютого

Німецька профспілка Verdi закликала наземний персонал найбільшого авіаперевізника країни Lufthansa до страйку у семи аеропортах 20 лютого. Про це пише Associated Press.

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Страйк триватиме один день і стосуватиметься аеропортів Берліна, Мюнхена, Франкфурта-на-Майні, Дюссельдорфа, Гамбурга, Кельна та Штутгарта. Вона розпочнеться о 4:00 за місцевим часом 20 лютого і триватиме до 7:10 21 лютого за місцевим часом.

Аналогічний страйк відбувався на початку лютого в п'яти аеропортах ФРН, через нього скасували сотні рейсів.

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Профспілка вимагає підвищення оплати праці співробітникам наземних служб на 12,5%, або як мінімум на 500 євро на місяць. Переговори з компанією, які відбулися 12 лютого, не дали результату. Черговий їхній раунд заплановано на 21 лютого. Йдеться про зарплатню як мінімум 25 тис. співробітників, включно з персоналом, який займається реєстрацією, обслуговуванням літаків, обслуговуванням і транспортуванням вантажів. Кількагодинні або одноденні «попереджувальні страйки» є поширеною тактикою в німецьких переговорах щодо контрактів.

Нагадаємо, профспілка машиністів Німеччини GDL провела про загальний страйк із 10 по 12 січня. До того ж він збігся із обіцяним протестом фермерів, які, серед іншого, перекрили низку доріг у Німеччині.

Переговори між GDL і Deutsche Bahn зайшли в глухий кут 24 листопада: профспілка вимагає підвищення зарплати на 555 євро на місяць і виплати премій, що компенсують інфляцію, а також перехід для співробітників зі змінним графіком з 38-годинного робочого тижня на 35-годинний, у той час як компанія готова погодитися лише на одноразову премію та підвищення зарплати на 11% на 32 місяці.

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