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Мер Парижа заявила, що вона проти участі росіян в Олімпійських іграх

Христина Жиренко
glavcom.ua
Мер Парижа заявила, що вона проти участі росіян в Олімпійських іграх
Ідальго: Ми не можемо діяти так, ніби Володимир Путін не диктатор, який сьогодні загрожує всій Європі

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Мер Парижа Анн Ідальго сподівається, що російським спортсменам заборонять брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

«Я вважаю за краще, щоб вони не приїхали. Ми не можемо діяти так, ніби (вторгнення Росії в Україну – «Главком») не було. Ми не можемо діяти так, ніби Володимир Путін не диктатор, який сьогодні загрожує всій Європі», – сказала Ідальго.

Відповідаючи на запитання про участь Ізраїлю в Олімпійських іграх, допоки триває війна в Газі, Ідальго відповіла, що порівнювати його з Росією не можна.

«Про застосування санкцій до Ізраїлю щодо Олімпійських і Паралімпійських ігор не може бути й мови, оскільки Ізраїль є демократичною державою», – додала вона.

Також Ідальго підтвердила, що напередодні Олімпіади відбудеться церемонія вшанування пам’яті жертв нападу на ізраїльських спортсменів і членів команди на Олімпіаді в Мюнхені у 1972 році.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: спорт Ізраїль війна путін Франція Париж диктатор олімпійські ігри

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