Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Розвідка пояснила, як довго ще протримається економіка Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка пояснила, як довго ще протримається економіка Росії
Буданов переконаний, що нинішніх західних санкцій недостатньо для придушення економіки РФ
фото з відкритих джерел

Буданов прогнозує, що  Росія може протриматись ще доволі довго

Російська економіка на сьогоднішній день зовсім не відчуває занепаду. Вона виявилася сильнішою, ніж армія, хоч раніше всі вважали навпаки. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Будановв інтерв’ю виданню Le Monde.

Буданов прогнозує, що «з такими темпами вона (Росія – «Главком») може протриматись доволі довго».

«Нинішніх західних санкцій недостатньо. Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки РФ: енергетику, металургію і фінансову систему загалом», – заявив Буданов.

Також Буданов заявив, що системні атаки українських  захисників на російський флот дозволили витіснити його до південно-східної частини та відновити судноплавство. Північна частина контролюється Україною.

Нагадаємо, 12 січня Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти трьох організацій з РФ та однієї фізичної особи, причетних до передачі та випробування балістичних ракет Північної Кореї для використання їх Росією проти України.

Читайте також:

Теги: економіка росія санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санкт-Петербурзький крематорій обмежив приймання трун із деревно-волокнистої плити
Крематорії відмовляються приймати росіян у бюджетних трунах
Вчора, 21:42
«Об'єктом нашого впливу мають бути російські еліти, а не умовний Білгород»
Голодних бунтів в Росії не буде. Ставка на розкол еліт
Вчора, 08:47
У ніч проти 26 грудня 2023-го в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ»
ЗСУ назвали кількість знищених російських кораблів
6 сiчня, 07:19
Ракета РФ порушила повітряний простір Польщі: влада країни назвала ймовірний задум Кремля
Ракета РФ порушила повітряний простір Польщі: влада країни назвала ймовірний задум Кремля
4 сiчня, 09:58
Байден заявив, що Конгрес повинен активізуватися і діяти без будь-яких подальших зволікань
Байден відреагував на масштабний обстріл України
29 грудня, 2023, 20:02
КНДР володіє одними з найбільших у світі запасів боєприпасів
КНДР продовжує постачати зброю Росії – Bloomberg
27 грудня, 2023, 22:59
Карта боїв в Україні станом на ранок 22 грудня
У ЗСУ з’явився простір для маневру поблизу Авдіївки: карта боїв
22 грудня, 2023, 08:44
Російська економіка адаптується до нових реалій
Чи зміг Кремль перевести економіку «на військові рейки»
19 грудня, 2023, 19:02
Кіберфахівці СБУ надають допомогу співробітникам «Київстар» для якнайшвидшого відновлення мережі
СБУ відкрила провадження через кібератаку на «Київстар»
12 грудня, 2023, 15:32

Економіка

Розвідка пояснила, як довго ще протримається економіка Росії
Розвідка пояснила, як довго ще протримається економіка Росії
США запровадили санкції проти Росії через поставки балістичних ракет КНДР
США запровадили санкції проти Росії через поставки балістичних ракет КНДР
Дефіцит бюджету Росії зріс через низькі доходи на нафту і газ – Bloomberg
Дефіцит бюджету Росії зріс через низькі доходи на нафту і газ – Bloomberg
Пентагон виявив проблеми з обліком 2% зброї, яку отримала Україна
Пентагон виявив проблеми з обліком 2% зброї, яку отримала Україна
США розширили санкції проти Росії
США розширили санкції проти Росії
Латвія оголосила про новий пакет допомоги Україні
Латвія оголосила про новий пакет допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Кремль готує нову заборону для росіян
19K
Російський полонений дорікнув Путіну і зробив зізнання щодо війни в України (відео)
17K
Ранок в Україні розпочався з повітряної тривоги (оновлено)
17K
Пентагон виявив проблеми з обліком 2% зброї, яку отримала Україна
15K
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9211
Експертиза ворожих ракет «Кинджал»: науковці розповіли деталі (відео)

Новини

Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Сьогодні, 10:59
За добу найбільше ворожих атак відбулося на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Удари по єменських хуситах, Росія скликає Радбез ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 12 січня
Сьогодні, 04:59
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:14
Який вигляд має будівництво оборонних споруд на кордоні з РФ (фото)
Вчора, 13:21

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua