Розвідка пояснила, як довго ще протримається економіка Росії

Буданов переконаний, що нинішніх західних санкцій недостатньо для придушення економіки РФ

Буданов прогнозує, що Росія може протриматись ще доволі довго

Російська економіка на сьогоднішній день зовсім не відчуває занепаду. Вона виявилася сильнішою, ніж армія, хоч раніше всі вважали навпаки. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Будановв інтерв’ю виданню Le Monde.

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Буданов прогнозує, що «з такими темпами вона (Росія – «Главком») може протриматись доволі довго».

«Нинішніх західних санкцій недостатньо. Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки РФ: енергетику, металургію і фінансову систему загалом», – заявив Буданов.

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Також Буданов заявив, що системні атаки українських захисників на російський флот дозволили витіснити його до південно-східної частини та відновити судноплавство. Північна частина контролюється Україною.

Нагадаємо, 12 січня Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти трьох організацій з РФ та однієї фізичної особи, причетних до передачі та випробування балістичних ракет Північної Кореї для використання їх Росією проти України.

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