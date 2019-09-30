Вибори в Афганістані: викрали членів виборчкому



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"Бойовики викрали сімох співробітників Незалежної виборчої комісії, члена Комісії зі скарг на виборах і сімох спостерігачів

Бойовики Талібану викрали 15 членів виборчої комісії і спостерігачів на виборах в афганській провінції Парван.

Про це повідомляє портал Ariana News із посиланням на главу центру Незалежної виборчої комісії у провінції Парван Абдул Кахарі Вахаба Сафі.

«Бойовики викрали сімох співробітників НВК, члена Комісії зі скарг на виборах і сімох спостерігачів», - повідомив Сафі.

Водночас прес-секретар губернатора провінції Вахіда Шахкар повідомила виданню, що були викрадені тільки вісім співробітників виборчої комісії, «коли вони поверталися додому з виборчих дільниць».

За її словами, старійшини племен виступили посередниками у справі звільнення викрадених.

«Якщо таліби відмовляться звільнити цих осіб, уряд застосує військову силу», - зазначила Шахкар.

Нагадаємо, 28 вересня в Афганістані стартували чергові вибори президента країни. На цю посаду претендують 18 осіб.