Вибори в Афганістані: викрали членів виборчкому
"Бойовики викрали сімох співробітників Незалежної виборчої комісії, члена Комісії зі скарг на виборах і сімох спостерігачів
Бойовики Талібану викрали 15 членів виборчої комісії і спостерігачів на виборах в афганській провінції Парван.
Про це повідомляє портал Ariana News із посиланням на главу центру Незалежної виборчої комісії у провінції Парван Абдул Кахарі Вахаба Сафі.
«Бойовики викрали сімох співробітників НВК, члена Комісії зі скарг на виборах і сімох спостерігачів», - повідомив Сафі.
Водночас прес-секретар губернатора провінції Вахіда Шахкар повідомила виданню, що були викрадені тільки вісім співробітників виборчої комісії, «коли вони поверталися додому з виборчих дільниць».
За її словами, старійшини племен виступили посередниками у справі звільнення викрадених.
«Якщо таліби відмовляться звільнити цих осіб, уряд застосує військову силу», - зазначила Шахкар.
Нагадаємо, 28 вересня в Афганістані стартували чергові вибори президента країни. На цю посаду претендують 18 осіб.