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    Вибори в Афганістані: викрали членів виборчкому

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    В Афганістані обирають президента - Вибори в Афганістані: викрали членів виборчкому
    В Афганістані обирають президента

    "Бойовики викрали сімох співробітників Незалежної виборчої комісії, члена Комісії зі скарг на виборах і сімох спостерігачів

    Бойовики Талібану викрали 15 членів виборчої комісії і спостерігачів на виборах в афганській провінції Парван.

    Про це повідомляє портал Ariana News із посиланням на главу центру Незалежної виборчої комісії у провінції Парван Абдул Кахарі Вахаба Сафі.

    «Бойовики викрали сімох співробітників НВК, члена Комісії зі скарг на виборах і сімох спостерігачів», - повідомив Сафі.

    Водночас прес-секретар губернатора провінції Вахіда Шахкар повідомила виданню, що були викрадені тільки вісім співробітників виборчої комісії, «коли вони поверталися додому з виборчих дільниць».

    За її словами, старійшини племен виступили посередниками у справі звільнення викрадених.

    «Якщо таліби відмовляться звільнити цих осіб, уряд застосує військову силу», - зазначила Шахкар.

    Нагадаємо, 28 вересня в Афганістані стартували чергові вибори президента країни. На цю посаду претендують 18 осіб.

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