Вибух у Лестері: чотири людини в критичному стані доставлені в лікарню

Місцева поліція настійно рекомендує уникати району вибуху

У результаті вибуху у британському місті Лестер чотири людини в критичному стані доставлені в лікарню.

Про це йдеться на сторінці лікарні у Twitter.

We can confirm that four patients from the scene have been taken to Leicester Royal Infirmary via @EMASNHSTrust in a critical condition. @Leicspolice are advising everyone to avoid the area. Please only attend A&E if absolutely necessary. If not an emergency, please call NHS 111 https://t.co/7uso1OwAJD