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    Вибух у Лестері: чотири людини в критичному стані доставлені в лікарню

    Місцева поліція настійно рекомендує уникати району вибуху
    У результаті вибуху у британському місті Лестер чотири людини в критичному стані доставлені в лікарню. Про це йдеться на сторінці лікарні у Twitter. We can confirm that four patients from the scene have been taken to Leicester Royal Infirmary via @EMASNHSTrust in a critical condition. @Leicspolice are advising everyone to avoid the area.
    • Сьогодні, 00:48
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    Місце вибуху у Лестері
    Фото: EPA
    Місце вибуху у Лестері

    Місцева поліція настійно рекомендує уникати району вибуху

    У результаті вибуху у британському місті Лестер чотири людини в критичному стані доставлені в лікарню.

    Про це йдеться на сторінці лікарні у Twitter.

    «Ми можемо підтвердити, що четверо пацієнтів були доставлені з місця події до лікарні Leicester Royal в критичному стані. Місцева поліція настійно рекомендує уникати району надзвичайної події», - зазначено у повідомленні.

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    Вибух у Лестері: чотири людини в критичному стані доставлені в лікарню
    Вибух у Лестері: чотири людини в критичному стані доставлені в лікарню
    Вибух у Лестері: чотири людини в критичному стані доставлені в лікарню
    Вибух у Лестері: чотири людини в критичному стані доставлені в лікарню
    Вибух у Лестері: чотири людини в критичному стані доставлені в лікарню
    Вибух у Лестері: чотири людини в критичному стані доставлені в лікарню
    Вибух у Лестері: чотири людини в критичному стані доставлені в лікарню
    Вибух у Лестері: чотири людини в критичному стані доставлені в лікарню
    Вибух у Лестері: чотири людини в критичному стані доставлені в лікарню
    Вибух у Лестері: чотири людини в критичному стані доставлені в лікарню
    Вибух у Лестері: чотири людини в критичному стані доставлені в лікарню

    Нагадаємо, у неділю пізно ввечері в Лестері стався вибух у двоповерховому будинку, поліція заявила про «серйозний інцидент» та розпочала рятувальну операцію на місці.

    За інформацією ЗМІ, в будинку знаходяться магазини, над ними розташовані квартири.

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