Вибух у Лестері: чотири людини в критичному стані доставлені в лікарню

Місцева поліція настійно рекомендує уникати району вибуху

У результаті вибуху у британському місті Лестер чотири людини в критичному стані доставлені в лікарню. Про це йдеться на сторінці лікарні у Twitter. We can confirm that four patients from the scene have been taken to Leicester Royal Infirmary via @EMASNHSTrust in a critical condition. @Leicspolice are advising everyone to avoid the area.



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Фото: EPA Місце вибуху у Лестері

Місцева поліція настійно рекомендує уникати району вибуху

У результаті вибуху у британському місті Лестер чотири людини в критичному стані доставлені в лікарню.

Про це йдеться на сторінці лікарні у Twitter.

We can confirm that four patients from the scene have been taken to Leicester Royal Infirmary via @EMASNHSTrust in a critical condition. @Leicspolice are advising everyone to avoid the area. Please only attend A&E if absolutely necessary. If not an emergency, please call NHS 111 https://t.co/7uso1OwAJD — Leicester's Hospitals (@Leic_hospital) 25 февраля 2018 г.

«Ми можемо підтвердити, що четверо пацієнтів були доставлені з місця події до лікарні Leicester Royal в критичному стані. Місцева поліція настійно рекомендує уникати району надзвичайної події», - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю пізно ввечері в Лестері стався вибух у двоповерховому будинку, поліція заявила про «серйозний інцидент» та розпочала рятувальну операцію на місці.

За інформацією ЗМІ, в будинку знаходяться магазини, над ними розташовані квартири.