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Рильськ на Курщині зазнав масованого ракетного удару (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Рильськ на Курщині зазнав масованого ракетного удару (відео)
У Рильську нарахували понад 15 «прильотів»
фото: скріншот з відео

Внаслідок атаки на Рильськ постраждали люди

Сьогодні, 20 грудня, у місті Рильськ, що на Курщині прогриміла серія вибухів. Зафіксовано понад 15 «прильотів». Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків глави Курської області Олександр Хінштейн.

Чиновник зазначає, що місто атакували нібито ЗСУ.

Голова Рильського району Андрій Білоусов зауважує, що було зафіксовано близько 15 «прильотів» по місту. Є постраждалі, але точна їх кількість поки що невідома.

Російські пабліки повідомляють, що по Рильську могли бути застосовані ракети Atacms з касетною бойовою частиною. Внаслідок атаки зазнали руйнувань: будинок культури, автостанція, пожежна частина, педагогічне училище, школи та кілька приватних будинків.

Нагадаємо, що жителі Мурманська та розташованого за 12 км від нього Сєвєроморська 19 грудня відчули два потужні вибухи, хвилі від яких відчувалися на відстані кількох десятків кілометрів.

Як повідомлялося, у російському Новосибірську спалено декілька паливозаправників російської окупаційної армії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України: «На території військової частини у місті Новосибірськ держави-агресора Росії рух опору путінському режиму шляхом підпалу знищив декілька паливозаправників».

До того ж у ніч на 11 грудня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України та Головного управління розвідки завдали удару по нафтобазі у Брянській області. Як зазначає Генштаб, за наявною інформацією є влучання по нафтобазі з подальшим загорянням. 

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Теги: Курщина росія росіяни війна обстріл ракета

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