Віце-президент США зголосився пройти детектор брехні



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Пенс неодноразово заперечував, що писав статтю для NYT

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що готовий пройти детектор брехні, аби довести, що не є автором анонімної колонки в газеті The New York Times, у якій ішлося про саботаж рішень президента Дональда Трампа співробітниками його власної адміністрації.

Про це Пенс заявив в інтерв'ю телеканалу Foх News, повідомляє Washington Examiner.

«Я б погодився на це миттєво і пройшов би будь-яку перевірку, яку адміністрація захотіла б провести», - сказав віце-президент США.

Пенс додав, що вирішувати, чи слід змусити американських чиновників пройти перевірку на детекторі брехні, повинен президент Трамп.

Пенс також зазначив, якщо автор статті є співробітником адміністрації високого рангу, то він «порушив присягу, але не перед президентом, а перед Конституцією».

Нагадаємо, публікація у виданні New York Times авторської колонки анонімного високопоставленого чиновника із команди Дональда Трампа, присвячена аморальності та «нестабільній поведінці» Трампа, спричинила «полювання» всередині Білого дому за особистістю автора.

Британський мовник BBC вважає, що автором колонки є віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс або члени його команди.

За однією з версій, саме Пенс є автором колонки, оскільки у тексті було використане слово lodestar (дороговказ, зірка-орієнтир), яке віце-президент США неодноразово публічно використовував.

Пенс неодноразово заперечував, що писав статтю для NYT.

У Білому домі заявили, що мають список з 12 осіб, яких підозрюють у авторстві матеріалу. Союзник Трампа сенатор Ренд Пол виступив із рекомендацією, щоб всі члени адміністрації президента пройшли перевірку на поліграфі.

Джерело: Європейська правда