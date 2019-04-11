Видання, яке шантажувало главу Amazon, виставлене на продаж



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Журналісти погрожували Безосу опублікувати його інтимні фото

Компанія American Media продає таблоїд National Enquirer, який засновник компанії Amazon Джефф Безос звинувачує в шантажі і вимаганні.

Про це повідомляє The Washington Post.

Таку заяву зробив у середу генеральний директор American Media і головний редактор National Enquirer Девід Пекер.

За його словами, компанія «зосереджена на виборі оптимального балансу між популярними брендами, присвяченими знаменитостям, підліткам та активного способу життя, але при цьому буде розвивати такі нові платформи, як мовлення, аудіопрограми і прямі репортажі«. Ці напрямки «зараз приносять значні прибутки«, пояснив Пекер. З його точки зору, «майбутні можливості таблоїдів буде можливо в найкращій мірі розкрити при інших власників«.

Пекер не уточнив, яка ціна призначена за National Enquirer і хто має намір його купити.

Засновник Amazon підприємець Джефф Безос, який визнаний найбагатшою людиною світу, оголосив про розлучення з дружиною Маккензі Безос. У шлюбі пара перебувала більш як 25 років.