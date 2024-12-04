Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
Навчання проходило під керівництвом шеф-кухаря, володаря зірки Мішлен
Троє захисників Маріуполя – Денис Дятченко, Євген Хазан та Віталій Агеєв – успішно завершили курс кулінарії у французькій школі «Cuisine Mode d'Emploi(s)» та отримали дипломи.
Навчання проходило під керівництвом шеф-кухаря Т'єррі Маркса, володаря зірки Мішлен.
Захисники протягом двох місяців опановували мистецтво французької кухні та хлібопекарства, вчились основам ведення ресторанного бізнесу.
Крім теорії вони мали змогу практикуватись в ресторані «La Cantine».
Підтримав захисників проєкт Ріната Ахметова «Серце Азовсталі».
Завдяки цій підтримці захисники Маріуполя опанували нову професію, що допоможе їм адаптуватися після служби у цивільному житті.
Крім оборонців нову професію у Франції опановували переселенці з Маріуполя, зокрема представники малого бізнесу, наймолодшій учасниці курсу було 18 років.
Коментарі — 0