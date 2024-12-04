Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)

Навчання проходило під керівництвом шеф-кухаря, володаря зірки Мішлен

Троє захисників Маріуполя – Денис Дятченко, Євген Хазан та Віталій Агеєв – успішно завершили курс кулінарії у французькій школі «Cuisine Mode d'Emploi(s)» та отримали дипломи.

Навчання проходило під керівництвом шеф-кухаря Т'єррі Маркса, володаря зірки Мішлен.

Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи

Захисники протягом двох місяців опановували мистецтво французької кухні та хлібопекарства, вчились основам ведення ресторанного бізнесу.

Крім теорії вони мали змогу практикуватись в ресторані «La Cantine».

Підтримав захисників проєкт Ріната Ахметова «Серце Азовсталі».

Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи

Завдяки цій підтримці захисники Маріуполя опанували нову професію, що допоможе їм адаптуватися після служби у цивільному житті.

Крім оборонців нову професію у Франції опановували переселенці з Маріуполя, зокрема представники малого бізнесу, наймолодшій учасниці курсу було 18 років.