Трамп планує призначити на посаду в Білому домі свого свата

Трамп тривалий час залучає членів своєї родини до участі в політичному житті

Син Массада Булоса активно підтримував кампанію Трампа

Новообраний президент США Дональд Трамп обрав своїм головним радником з питань, що стосуються Близького Сходу бізнесмена Массада Булоса. Він є сватом майбутнього президента. Про це повідомляє CNN.

Син Булоса, Майкл, перебуває у шлюбі з дочкою Трампа Тіффані. Він активно підтримував кампанію Трампа, зокрема, серед американців мусульманського походження.

Нещодавно Трамп також обрав Чарльза Кушнера, відомого філантропа, на посаду посла США у Франції. Останній є батьком Джареда Кушнера, який одружений з іншою дочкою Трампа, Іванкою.

Новообраний президент Сполучених Штатів вже тривалий час залучає членів своєї родини до участі в політичному житті, що часто викликає обговорення щодо можливого конфлікту інтересів. Наприклад, у період з 2017 по 2021 рік Іванка Трамп і її чоловік займали посади старших радників у адміністрації президента, працюючи в Західному крилі Білого дому.

CNN зазначає, очікується, що під час другого президентського терміну Трамп знову покладатиметься на перевірених осіб із найближчого оточення.

Нагадаємо, радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц заявив, що угода про припинення вогню між Ізраїлем та «Хезболлою», укладена за посередництва адміністрації Джо Байдена, була досягнута завдяки перемозі Дональда Трампа на президентських виборах.

До слова, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що рішення чинного глави Сполучених Штатів Джо Байдена про помилування його сина Хантера є зловживанням та порушенням правосуддя. У своєму обліковому записі в соцмережі Truth Social республіканець нагадав про «заручників 6 січня», маючи на увазі учасників штурму Капітолія 6 січня 2021 року.