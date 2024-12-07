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Зеленський прибув до Парижа

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Зеленський прибув до Парижа
У Володимира Зеленського запланована низка зустрічей з кількома главами держав у Франції
фото: Андрій Єрмак / Telegram

Ввечері український лідер та представники ще близько 40 країн світу братимуть участь у церемонії відкриття собору Паризької Богоматері

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Парижа. Відповідне фото опублікував очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Ввечері український лідер та представники ще близько 40 країн світу братимуть участь у церемонії відкриття собору Паризької Богоматері, який відновили після пожежі у 2019 році.

Також повідомляється, що у президента запланована низка зустрічей з кількома главами держав. Зокрема й з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Крім того, ймовірно, Зеленський зустрінеться з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп прибув до столиці Франції, щоб взяти участь у відкритті собору Паризької Богоматері після пожежі у 2019 році. Це його перший закордонний візит після виборів у США. 

Там він зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном о 17:00 за київським часом. Переговори відбудуться у Єлисейському палаці.

До слова, 15 квітня 2019 року у французькій столиці сталася пожежа в соборі Паризької Богоматері, яку погасили лише до десятої ранку наступного дня. Над ліквідацією вогню працювали понад 400 пожежників, їм важко вдалося врятувати будівлю від повної руйнації. Внаслідок пожежі обрушився знаменитий шпиль собору та частина покрівлі.

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Теги: пожежа Франція Париж Володимир Зеленський президент Андрій Єрмак собор

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