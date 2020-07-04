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    У світі

    Відомого російського актора госпіталізувати

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    Російського актора Геннадія Хазанова госпіталізували - Відомого російського актора госпіталізувати
    Російського актора Геннадія Хазанова госпіталізували

    Зараз артист перебуває в кардіологічному відділенні лікарні

    Народний артист Росії Геннадій Хазанов госпіталізований.

    Про це повідомляє російський телеканал «П'ятий канал».

    Зараз артист перебуває в кардіологічному відділенні лікарні. За даними телеканалу, лікарі діагностували у Хазанова нестабільну стенокардію.

    У п'ятницю, 3 липня, ряд ЗМІ повідомили про те, що до Хазанова приїжджали лікарі через можливі проблеми зі здоров'ям.

    Пізніше в Telegram-каналі 112 з'явилася інформація про те, що акторові був поставлений діагноз нестабільна стенокардія. За інформацією видання, він відмовився від госпіталізації. 

    Геннадій Хазанов - радянський і російський артист естради, актор театру і кіно, телеведучий і громадський діяч.

    У 1997 році він став керівником Театру естради. Артист з'являвся в таких фільмах і серіалах, як «Кавказька полонянка!», «Моя прекрасна няня», «Хто в домі господар?» і «Тихі вири».

    Крім того, він озвучував папугу Кешу в трьох частинах мультфільму «Повернення блудного папуги».

    Росія ЗМІ кіно артист актор
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