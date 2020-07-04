Відомого російського актора госпіталізувати



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Російського актора Геннадія Хазанова госпіталізували

Зараз артист перебуває в кардіологічному відділенні лікарні

Народний артист Росії Геннадій Хазанов госпіталізований.

Про це повідомляє російський телеканал «П'ятий канал».

Зараз артист перебуває в кардіологічному відділенні лікарні. За даними телеканалу, лікарі діагностували у Хазанова нестабільну стенокардію.

У п'ятницю, 3 липня, ряд ЗМІ повідомили про те, що до Хазанова приїжджали лікарі через можливі проблеми зі здоров'ям.

Пізніше в Telegram-каналі 112 з'явилася інформація про те, що акторові був поставлений діагноз нестабільна стенокардія. За інформацією видання, він відмовився від госпіталізації.

Геннадій Хазанов - радянський і російський артист естради, актор театру і кіно, телеведучий і громадський діяч.

У 1997 році він став керівником Театру естради. Артист з'являвся в таких фільмах і серіалах, як «Кавказька полонянка!», «Моя прекрасна няня», «Хто в домі господар?» і «Тихі вири».

Крім того, він озвучував папугу Кешу в трьох частинах мультфільму «Повернення блудного папуги».