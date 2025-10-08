Виготовляє продукцію для військово-промислового комплексу. У Новосибірську спалахнув завод
У російському Новосибірську спалахнуло складське приміщення на території ВАТ «Завод припоїв». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.
Причина загоряння невідома. На місці працює 70 рятувальників і 23 одиниці техніки, також на місце пожежі відправили пожежний поїзд.
Пожежа на складі в Новосибірську локалізована на 2 тис. кв. м, попередньо, постраждалих немає.
Основні напрямки діяльності Новосибірського заводу припоїв:
- виробництво і забезпечення промислових споживачів металопродукцією у вигляді припоїв, сплавів і бабітів;
- комерційні операції на ринку кольорових металів і сплавів (олово, свинець, цинк);
- прокат кольорових металів (мідь, латунь, бронза, срібло, індій, вісмут, сурма, кадмій, олово, свинець, алюміній);
- супутні складські послуги.
Серед споживачів продукції заводу на сайті вказана «оборонна промисловість».
У квітні 2025 року дослідницький Центр «Досьє» опублікував (https://dossier.center/opk/) повний список організацій ВПК РФ, включених до закритого реєстру оборонних підприємств Мінпромторгу. У ньому є Новосибірський завод припоїв.
Нагадаємо, в російському Єкатеринбурзі в районі Ельмаш сталася сильна пожежа. За попередніми даними, загоряння сталося на території уральського турбінного заводу.
