Ексгравець збірної України з футболу очолив російський клуб

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Ексгравець збірної України з футболу очолив російський клуб
У складі одеського «Чорноморця» Парфьонов був дворазовим володарем Кубка України

Дмитро Парфьонов провів 18 матчів у складі збірної України з футболу

Ексгравець збірної України з футболу Дмитро Парфьонов став голвоним тренером московського «Торпедо». Про це повідомляє «Главком».

51-річний Парфьонов в інтерв'ю пресслужбі клубу з країни-агресора розповів, як у нього з'явився варіант з московською командою.

«Мені зателефонували, ми зустрілися із керівництвом, поговорили. Особливих роздумів у мене не було. «Торпедо» – це великий клуб із великою історією, зі своїми вболівальниками, які дуже переймаються улюбленою командою. Нині непроста ситуація, але всі чудово розуміють, що її треба виправляти. Не хочеться говорити гаслами», – розповів Парфьонов.

Останнім місцем його роботи був казахстанський «Актобе», яким він керував у 2023–2024 роках. Він також має досвід роботи в «Родіні», «Арсеналі», «Уралі», «Тосно», «Текстильнику» та юнацькій збірній Росії.

Дмитро Парфьонов провів 18 матчів у складі збірної України з футболу. У складі одеського «Чорноморця» був дворазовим володарем Кубка України.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Парфьонов продовжив працювати в РФ.

Нагадаємо, у Держдумі запропонували РФ заборонити закордонну музику на спортивних заходах у Росії. Із відповідною ініціативою виступив депутат Держдуми Сергій Колунов.

«Настав час суттєво скоротити або повністю заборонити іноземну музику на спортивних подіях усередині нашої країни. Постійно, приходячи на волейбольні матчі, чую у проміжках між розіграшами м'яча вставки саме зарубіжної музики. Наша, російська, практично не звучить. Подібна ситуація складається і в інших видах спорту, включаючи футбол та хокей. І навіщо ми їх (закордонних виконавців) піаримо? Наше завдання – розвивати своє, у тому числі у музиці. Спортивні заходи – гарний майданчик для підтримки російських виконавців, для підвищення їхньої впізнаваності, і цим важливо користуватися», – сказав Колунов.

Теги: Дмитро Парфьонов НОВИНИ ФУТБОЛУ росія

