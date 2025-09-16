Ексгравець збірної України з футболу очолив російський клуб

Дмитро Парфьонов провів 18 матчів у складі збірної України з футболу

Ексгравець збірної України з футболу Дмитро Парфьонов став голвоним тренером московського «Торпедо». Про це повідомляє «Главком».

51-річний Парфьонов в інтерв'ю пресслужбі клубу з країни-агресора розповів, як у нього з'явився варіант з московською командою.

«Мені зателефонували, ми зустрілися із керівництвом, поговорили. Особливих роздумів у мене не було. «Торпедо» – це великий клуб із великою історією, зі своїми вболівальниками, які дуже переймаються улюбленою командою. Нині непроста ситуація, але всі чудово розуміють, що її треба виправляти. Не хочеться говорити гаслами», – розповів Парфьонов.

Останнім місцем його роботи був казахстанський «Актобе», яким він керував у 2023–2024 роках. Він також має досвід роботи в «Родіні», «Арсеналі», «Уралі», «Тосно», «Текстильнику» та юнацькій збірній Росії.

Дмитро Парфьонов провів 18 матчів у складі збірної України з футболу. У складі одеського «Чорноморця» був дворазовим володарем Кубка України.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Парфьонов продовжив працювати в РФ.

