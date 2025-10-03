Танці індійських слонів перед Трампом. Про російську нафту і мита

«Танці слонів» перед Трампом

Досить потужний крок з боку США – введення мит проти Індії за купівлю російської нафти – політологами всередині США був оцінений негативно.

Втім, ключове слово в цій оцінці – «політологами». Не ходіть лікувати серце до стоматологів і не будете мати проблем з серцем. Тож не слухайте політологів по суто економічним питанням і не будете мати проблем з прогнозами та оцінками поточної проблематики.

На мита Трампа:

Індія відмовилась відповідати зустрічними заходами, а почала переговори. Поки ринок Індії знаходиться під тиском мит США, Резервний банк Індії (РБІ) був змушений девальвувати рупію до долара США майже до 90 рупій за долар.

РБІ девальвував рупію до долара (та євро), щоб індійські товари в США були не такими дорогими як до санкцій Трампа. Послаблення рупії було незначним (всього на 2,5-3%), але це тільки завдяки інтервенціям РБІ.

Тож РБІ довелось витратити резерви, щоб утримати рупію на плаву та стримати інфляцію. З одного боку, Індія увійшла в односторонню торгову війну з США з непоганими макроекономічними показниками. З іншого боку, РБІ не може собі дозволити довго стримувати навалу на валютний ринок. Індія мала хронічний дефіцит торгового балансу, співвідношення імпорту країни до ВВП складало 23-25%, тож девальвація впливатиме на рівень інфляції. Саме тому РБІ не може тривалий час підтримувати зону комфорту для довгих переговорів з США.

На переговорах в США Індія погодилась відмовитись від купівлі російської нафти, але попросила США надати адекватну заміну. Заміною може бути іранська або венесуельська нафта. Тож США поставили перед важким вибором: мають бути зроблені послаблення для осі зла, але є вибір, в якій частині будуть такі послаблення. Як бонус Трамп після цих переговорів отримає оборонні замовлення від Індії та покращить торгову угоду з цією країною.

Уряд Індії поки що демонструє терплячу і раціональну переговорну позицію. У світі обсяги нафти, вільні для поставок, дійсно обмежені, тож політичний вибір для послаблень на ринку нафти зараз за США.