У Єкатеринбурзі спалахнула пожежа на території турбінного заводу (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Єкатеринбурзі спалахнула пожежа на території турбінного заводу (відео)
фото: скриншот з відео

Горить покрівля складської будівлі

В російському Єкатеринбурзі в районі Ельмаш сталася сильна пожежа. За попередніми даними, загоряння сталося на території уральського турбінного заводу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

На фото і відео, які публікують пабліки, видно, що пожежа сталася на території промзони. Стовп диму видно з різних частин міста. На місці працюють пожежники, чути звуки сирен і можна побачити мигалки екстрених служб.

Міністерство надзвичайних ситуацій повідомляє, що горить покрівля складської будівлі. Вогонь гасять 12 одиниць техніки та 30 рятувальників. Інформації про постраждалих немає.

До слова, також у ніч на 7 жовтня російський Білгород атакували ракети. Ймовірно, по місту прилетіли ракети Himars.

Як повідомлялося, безпілотник влучив в одну з будівель Нововоронезької атомної електростанції через «придушення технічними засобами» у Воронезькій області РФ. Руйнувань і постраждалих немає, проте на градирні від наслідків детонації залишився темний слід.

У Єкатеринбурзі спалахнула пожежа на території турбінного заводу (відео)
