Російські танкери під прицілом: ЄС розробляє юридичну стратегію для арешту у Балтиці

ЄС планує затримання «безпрапорних» російських танкерів

Європейський Союз готує правову базу для можливого затримання російських танкерів у Балтійському морі, які намагаються перевозити нафту в обхід європейських санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EUObserver.

Хоча кількість підсанкційних суден скоро наблизиться до 600, наразі число затримань обмежується десятками, але в ЄС очікують, що ця цифра з часом зросте.

У рамках 19-го пакета санкцій ЄС планує включити до «чорного списку» 120 танкерів тіньового флоту, що доведе загальну кількість підсанкційних суден до 568. Однак ці танкери часто не заходять у європейські порти та не користуються послугами європейських страхових та інших компаній, що ускладнює дію санкцій.

Водночас ЄС планує скористатися статтею 110 Конвенції ООН з морського права, яка дозволяє перехоплювати судна «без національної належності». За даними EUObserver, серед 120 танкерів, що потраплять під санкції, у 16 суден не визначено прапор, під яким вони ходять, а морська база даних Eqasis підтверджує, що у них немає реального прапора.

Нагадаємо, оператори грецьких танкерів, що займаються транспортуванням дозволеної до експорту російської нафти, ймовірно, і надалі здійснюватимуть ці поставки, попри нові санкції, запроваджені Європейським Союзом проти Росії.

До слова, близько 17% нафтових танкерів використовуються для перевезення російської нафти.

Після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Захід запровадив санкції, спрямовані на скорочення доходів Кремля від експорту енергоносіїв. Однак Росія швидко організувала альтернативні маршрути: старі судна з непрозорою структурою власності транспортують нафту в Китай, Індію та інші віддалені ринки.