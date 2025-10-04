Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російські танкери під прицілом: ЄС розробляє юридичну стратегію для арешту у Балтиці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Російські танкери під прицілом: ЄС розробляє юридичну стратегію для арешту у Балтиці
У рамках 19-го пакета санкцій ЄС планує включити до «чорного списку» 120 танкерів тіньового флоту
фото: Reuters

ЄС планує затримання «безпрапорних» російських танкерів

Європейський Союз готує правову базу для можливого затримання російських танкерів у Балтійському морі, які намагаються перевозити нафту в обхід європейських санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EUObserver.

Хоча кількість підсанкційних суден скоро наблизиться до 600, наразі число затримань обмежується десятками, але в ЄС очікують, що ця цифра з часом зросте.

У рамках 19-го пакета санкцій ЄС планує включити до «чорного списку» 120 танкерів тіньового флоту, що доведе загальну кількість підсанкційних суден до 568. Однак ці танкери часто не заходять у європейські порти та не користуються послугами європейських страхових та інших компаній, що ускладнює дію санкцій.

Водночас ЄС планує скористатися статтею 110 Конвенції ООН з морського права, яка дозволяє перехоплювати судна «без національної належності». За даними EUObserver, серед 120 танкерів, що потраплять під санкції, у 16 суден не визначено прапор, під яким вони ходять, а морська база даних Eqasis підтверджує, що у них немає реального прапора.

Нагадаємо, оператори грецьких танкерів, що займаються транспортуванням дозволеної до експорту російської нафти, ймовірно, і надалі здійснюватимуть ці поставки, попри нові санкції, запроваджені Європейським Союзом проти Росії. 

До слова, близько 17% нафтових танкерів використовуються для перевезення російської нафти. 

Після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Захід запровадив санкції, спрямовані на скорочення доходів Кремля від експорту енергоносіїв. Однак Росія швидко організувала альтернативні маршрути: старі судна з непрозорою структурою власності транспортують нафту в Китай, Індію та інші віддалені ринки.

Теги: росія санкції перевезення Європейський Союз нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фінський лідер визнає, що перспективи діалогу наразі мінімальні
Стубб: без прогресу в переговорах, гарантії безпеки для України залишаться теорією
21 вересня, 04:11
Уночі дрони атакували станції нафтопроводу «Куйбишев – Тихорецьк» у Самарській та Волгоградській областях
Дрони СБУ зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у Росії
20 вересня, 16:52
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11192 танки
Втрати ворога станом на 20 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
20 вересня, 08:19
Затверджено 19-й пакет санкцій проти РФ
Стало відомо, що увійде до 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії
19 вересня, 15:41
Родини полонених та зниклих безвісті ладні йти на контакт з кожним незнайомцем, який дає їм хоч крихту надії
«Добрі люди» з… ФСБ. Як росіяни вербують родичів полонених та зниклих безвісті
17 вересня, 10:25
Політичний шторм Палестини наближається
Історичне голосування ООН: крок до визнання Палестини
16 вересня, 12:10
Охочих воювати з Росією в Європі наразі немає, заявив Сікорський 
Чесна заява з Польщі: хто готовий почати війну з Росією?
15 вересня, 11:20
Ругінене: Санкційний тиск на агресора потрібно не зменшувати, а нарощувати
Литва відмовляється послаблювати санкції проти Білорусі та РФ
13 вересня, 05:03
Рештки російського БпЛА у Польщі після атаки у ніч на 10 вересня
Кремль почав готуватись до атаки на Польщу ще влітку – Defense Express
10 вересня, 11:27

Соціум

Країна-сусідка залучає війська для посилення прикордонного контролю
Країна-сусідка залучає війська для посилення прикордонного контролю
Російські танкери під прицілом: ЄС розробляє юридичну стратегію для арешту у Балтиці
Російські танкери під прицілом: ЄС розробляє юридичну стратегію для арешту у Балтиці
Шторм Емі залишив сотні тисяч людей без світла у Великій Британії та Ірландії
Шторм Емі залишив сотні тисяч людей без світла у Великій Британії та Ірландії
«Питання політичної волі». МАГАТЕ про відновлення роботи Запорізької АЕС
«Питання політичної волі». МАГАТЕ про відновлення роботи Запорізької АЕС
Масштабний блекаут в Іспанії та Португалії у квітні: що спричинило відключення світла
Масштабний блекаут в Іспанії та Португалії у квітні: що спричинило відключення світла
Дрони атакували другий за потужністю нафтопереробний завод у Росії
Дрони атакували другий за потужністю нафтопереробний завод у Росії

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua