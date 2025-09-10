Головна Світ Політика
Росія визнала влучання в будинок уряду Білгородщини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росія визнала влучання в будинок уряду Білгородщини
Унаслідок удару пошкоджено фасад будівлі
фото: Telegram/Настоящий Гладков

У середині серпня український безпілотник вже атакував урядову будівлю

Сили оборони України атакували будівлю уряду Білгородської області. Унаслідок удару пошкоджено фасад і скління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на губернатора області Вʼячеслава Гладкова.

Як відомо, у середині серпня ударний безпілотник вже атакував уряд Білгородської області. Тоді зазнали пошкоджень фасад та вікна багатоповерхової адміністративної будівлі.

фото: Telegram/Настоящий Гладков

Раніше стало відомо, що на Білгородщині місцеві жителі придумали новий спосіб заробітку, але за це їх можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Про схеми шахрайства розповів губернатор Білгородської області на засіданні уряду. Він повідомив, що виникли випадки, коли місцеві мешканці навмисно підставляють свої автомобілі під удари безпілотників з метою отримання компенсацій.

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету міністрів у Києві. Внаслідок атаки ніхто з працівників уряду не постраждав.

До слова, британське видання The Times припускає, що російський диктатор Володимир Путін, повернувшись із Китаю, де зустрівся із Сі Цзіньпіном, розпочинає новий етап війни проти України. На це може вказувати нещодавня повітряна атака на Київ, яка стала однією з наймасштабніших від початку повномасштабного вторгнення

