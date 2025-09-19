Головна Світ Політика
Литва нагадала НАТО про рішучу відповідь Туреччини на порушення повітряного простору Росією

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Майже 10 років тому, 24 листопада 2015 року, Туреччина збила російський літак Су-24
фото з відкритих джерел

10 років тому Туреччина збила російський літак, який порушив повітряний простір країни

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що північно-східний кордон Альянсу постійно перевіряє Росія. І нагадала приклад Туреччини, яка ще десять років тому без вагань збила російський винищувач за порушення повітряного простору, пише «Главком».

За словами Шакалієне, цей урок досі актуальний – і дає чітку відповідь, як слід діяти у випадку провокацій з боку Москви.

«Кордон НАТО на північному сході тестується з певною метою. Нам потрібно діяти серйозно. Туреччина подала приклад 10 років тому. Є про що замислитись», – написала вона.

Своєю чергою ексміністр оборони України Анатолій Гриценко зазначив, що майже 10 років тому Туреччина, що входить до альянсу, збила російський літак Су-24 і ніяких консультацій «за статтею 4 Договору НАТО Ердоган тоді не ініціював, він просто діяв – відповідально, рішуче і миттєво».

Він зазнав, що за останні 10 років після цього, повітряного простору Туреччини не було порушено.

Нагадаємо, повітряний простір Естонії порушили три російські літаки. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії з приводу цього інциденту.

Три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

До слова, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що у відповідь на порушення повітряного простору країни російськими військовими літаками Таллінн ініціює проведення консультацій із союзниками по НАТО.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Політика

Литва нагадала НАТО про рішучу відповідь Туреччини на порушення повітряного простору Росією
Литва нагадала НАТО про рішучу відповідь Туреччини на порушення повітряного простору Росією
