Вилов китів в Ісландії припиниться

За останні три роки був вбитий лише один кит

Із 2024 року країна планує застопорити китобійний промисел

Ісландія, яка є однією з небагатьох країн, що досі займається полюванням на китів із комерційною метою, планує припинити китобійний промисел із 2024 року через скорочення попиту. Про це заявила міністерка рибальства країни Свандіс Сваварсдоттір, повідомляє The Guardian.

«Є не так багато підстав для продовження квот на полювання на китів після 2024 року… Існує мало доказів того, що ця діяльність приносить якусь економічну вигоду», – наголосила вона.

Як зазначає видання, щорічні квоти Ісландії на 2019-2023 роки дозволяють полювати на 209 фінвалів – другого за величиною виду китів на планеті після синього кита, та 217 малих смугачів, одного з найдрібніших видів.

Однак за останні три роки два основних власники ліцензії призупинили полювання на китів, а один із них припинив діяльність ще у 2020 році. За останні три роки був вбитий лише один кит, малий смугач у 2021 році.

Попит на ісландське м'ясо китів різко знизився після того, як Японія – основний ринок китового м'яса – повернулася до комерційного китобійного промислу у 2019 році після виходу з Міжнародної китобійної комісії (МКК).

Після розширення заборони для рибальства прибережної зони, полювання стало занадто дорогим, оскільки це вимагало від китобоїв йти ще далі від берега.

Крім того, вимоги безпеки до імпортованого м'яса були суворішими, ніж до місцевих продуктів, що ускладнювало експорт з Ісландії.

Також на промисел вплинули обмеження соціального дистанціювання для боротьби з пандемією коронавірусу, оскільки ісландські заводи з переробки китового м'яса не могли працювати у звичайному режимі.

Ісландія відновила комерційний китобійний промисел у 2006 році, пише видання.

Нагадаємо, у 2019 році в Ісландії вперше за 17 років призупинили китобійний промисел.