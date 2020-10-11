Азербайджан заявив про дев’ятьох загиблих і 34 поранених після ракетного обстрілу Гянджи



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Наслідки ракетного обстрілу Гянджи Фото: aysor.am

Водночас Вірменія заперечила свою причетність до атаки

У ніч проти неділі 11 жовтня в Азербайджані стався ракетний обстріл міста Ганджа, у результаті якого загинули дев’ять осіб, ще 34 – отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба МЗС Азербайджану.

Зокрема, в ракетних обстрілах відомство звинуватило армію Вірменії.

«Друге за величиною місто Азербайджану Гянджа, розташоване далеко від лінії фронту, зазнало ракетного обстрілу з боку збройних сил Вірменії. Унаслідок атаки загинуло 9 цивільних, 34 людини, включаючи дітей, зазнали поранень», – йдеться у заяві.

За даними агенції APA, серед поранених – 6 неповнолітніх та 16 жінок. Крім цього, ракетний удар пошкодив понад 10 житлових будинків та понад сотню інших об’єктів.

#video Drone footage of the #destruction caused by #Armenian forces in #Ganja city



*At least 7 died, 33 injured in Armenia's missile attack on civilians in Ganja, #Azerbaijan's second largest city pic.twitter.com/c3pcGWHXbp — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 11, 2020

Однак, прессекретар Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян відкинув обвинувачення азербайджанської сторони в обстрілі міста Гянджа.

Нагадаємо, 6 жовтня Міноборони Вірменії заявило, що Азербайджан розпочав широкомасштабний наступ.

Як повідомлялося 5 жовтня, Азербайджан просив країни світу не пускати вірмен воювати до Нагірного Карабаху.

5 жовтня, Азербайджан заявив про обстріл Вірменією міст поблизу Баку.

До слова, офіційний Єреван заперечує, що обстріл міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.

Раніше азербайджанські військові показали відео взяття територій у Нагірному Карабасі.

Також Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих.

До слова, Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху.

Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

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