Азербайджан заявив про дев’ятьох загиблих і 34 поранених після ракетного обстрілу Гянджи

Водночас Вірменія заперечила свою причетність до атаки

У ніч проти неділі 11 жовтня в Азербайджані стався ракетний обстріл міста Ганджа, у результаті якого загинули дев’ять осіб, ще 34 – отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба МЗС Азербайджану.

Зокрема, в ракетних обстрілах відомство звинуватило армію Вірменії.

«Друге за величиною місто Азербайджану Гянджа, розташоване далеко від лінії фронту, зазнало ракетного обстрілу з боку збройних сил Вірменії. Унаслідок атаки загинуло 9 цивільних, 34 людини, включаючи дітей, зазнали поранень», – йдеться у заяві.

За даними агенції APA, серед поранених – 6 неповнолітніх та 16 жінок. Крім цього, ракетний удар пошкодив понад 10 житлових будинків та понад сотню інших об’єктів.

#video Drone footage of the #destruction caused by #Armenian forces in #Ganja city



*At least 7 died, 33 injured in Armenia's missile attack on civilians in Ganja, #Azerbaijan's second largest city pic.twitter.com/c3pcGWHXbp