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    У світі

    Азербайджан заявив про дев’ятьох загиблих і 34 поранених після ракетного обстрілу Гянджи

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    Наслідки&nbsp;ракетного обстрілу Гянджи - Азербайджан заявив про дев’ятьох загиблих і 34 поранених після ракетного обстрілу Гянджи
    Наслідки ракетного обстрілу Гянджи
    Фото: aysor.am

    Водночас Вірменія заперечила свою причетність до атаки

    У ніч проти неділі 11 жовтня в Азербайджані стався ракетний обстріл міста Ганджа, у результаті якого загинули дев’ять осіб, ще 34 – отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба МЗС Азербайджану. 

    Зокрема, в ракетних обстрілах відомство звинуватило армію Вірменії. 

    «Друге за величиною місто Азербайджану Гянджа, розташоване далеко від лінії фронту, зазнало ракетного обстрілу з боку збройних сил Вірменії. Унаслідок атаки загинуло 9 цивільних, 34 людини, включаючи дітей, зазнали поранень», – йдеться у заяві.

    За даними агенції APA, серед поранених – 6 неповнолітніх та 16 жінок. Крім цього, ракетний удар пошкодив понад 10 житлових будинків та понад сотню інших об’єктів.

    Однак, прессекретар Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян відкинув обвинувачення азербайджанської сторони в обстрілі міста Гянджа.

    Нагадаємо, 6 жовтня Міноборони Вірменії заявило, що Азербайджан розпочав широкомасштабний наступ.

    Як повідомлялося 5 жовтня, Азербайджан просив країни світу не пускати вірмен воювати до Нагірного Карабаху.

    5 жовтня, Азербайджан заявив про обстріл Вірменією міст поблизу Баку.

    До слова, офіційний Єреван заперечує, що обстріл міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.

    Раніше азербайджанські військові показали відео взяття територій у Нагірному Карабасі.

    Також Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих.

    До слова, Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху.

    Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

    Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

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