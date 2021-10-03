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    Виступ російського піаніста у Вільнюсі скасували: винні гастролі на окупованому Донбасі?

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    Литовці підтримують українців у війні проти агресора - Виступ російського піаніста у Вільнюсі скасували: винні гастролі на окупованому Донбасі?
    Литовці підтримують українців у війні проти агресора
    Фото Павло Гінтов / Facebook

    Концерт скасовано нібито «через проблеми зі здоров‘ям соліста»

    Третього жовтня у Вільнюсі в Національній філармонії мав відбутися концерт відомого російського піаніста Миколи Луганського. Однак як повідомив художній керівник і дирижер Литовського державного симфонічного оркестру Гінтарас Ринкявичюс, який і запросив піаніста в Литву, виступ скасовано нібито «через проблеми зі здоров‘ям соліста». Про це він заявив у ефірі національного радіо.

    У Литві через можливий виступ піаніста, який гастролював на окупованому Донбасі, розгорнулися баталії.

    Проти висловилося чимало політиків, а мешканці Вільнюса оголосили, що вийдуть на протест біля національної Філармонії через те, що Луганський у серпні грав у окупованому Донецьку.

    Український піаніст Павло Гінтов на своїй сторінці у Facebook теж підтвердив інформацію, що Луганського у Вільнюсі бачити були не раді.

    Ринкявичюс також сказав, що Луганський нібито про протести не знав і не приїде через те, що порвав сухожилля.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Литва планує передати українській армії бронежилети і балістичні пояси. Загальна сума спорядження складе понад €677 тис.

    Теги: радіо протест концерт
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    Виступ російського піаніста у Вільнюсі скасували: винні гастролі на окупованому Донбасі?