Потужне виверження вулкана в Росії: стовп попелу піднявся на 12 км

Для літаків цивільної авіації було оголошено найвищий рівень тривоги

На півострові Камчатка на Далекому Сході Росії вулкан Безіменний викинув у повітря 12-кілометровий стовп попелу. Станом на неділю, 9 квітня, активна фаза виверження закінчилася. Про це повідомляють на спеціалізованому сайті Volcano Discovery.

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Bezymianny volcano in Kamchatka, Russia erupted on the afternoon of 7/4/23 producing an ash column of up to 12,000 metres.



Aviation hazard code has been raised to RED. #Kamchatka #Russia #volcano #eruption pic.twitter.com/NWiKEQodeL — Volcaholic 🇰🇪 🇬🇧 🌋 (@volcaholic1) April 7, 2023

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Шлейф від виверження йшов на схід від вулкана, в сторону океану, де немає населених пунктів, на відстань близько 2 000 кілометрів. В’язка лава сочилася з лавового купола.

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Через потужне виверження у цьому регіоні РФ для літаків цивільної авіації було оголошено найвищий рівень тривоги, так званий «червоний код».

За даними Департаменту цивільної оборони Росії, на даний момент безпосередньої небезпеки для жителів району і для туристів немає.

Вулкан Безіменний розташований приблизно за 350 кілометрів від міста Петропавловська-Камчатського, столиці регіону. Його висота становить 3 кілометри, і він є одним із найактивніших вулканів у світі.

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Нагадаємо, у понеділок, 3 квітня, на півдні Камчатки (Росія) стався землетрус магнітудою 6,9.