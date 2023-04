Потужне виверження вулкана в Росії: стовп попелу піднявся на 12 км

На півострові Камчатка на Далекому Сході Росії вулкан Безіменний викинув у повітря 12-кілометровий стовп попелу. Станом на неділю, 9 квітня, активна фаза виверження закінчилася. Про це повідомляють на спеціалізованому сайті Volcano Discovery.

Bezymianny volcano in Kamchatka, Russia erupted on the afternoon of 7/4/23 producing an ash column of up to 12,000 metres.



Aviation hazard code has been raised to RED. #Kamchatka #Russia #volcano #eruption pic.twitter.com/NWiKEQodeL