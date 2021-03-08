Світлана Тихановська заявила про намір зустрітися з Джо Байденом

Лідер білоруської опозиції почула «сильне послання» Лукашенку з боку США

Світлана Тихановська, яка вважається переможцем останніх президентських виборів у Білорусі, оголосила про намір зустрітися з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Про це вона повідомила в понеділок на прес-конференції в Женеві, повідомляє tut.by.

«Ми знаходимося в контакті з Вашингтоном, спілкуємося, і ми почули сильне послання Джо Байдена після його обрання» – сказала Тихановська. «США зараз вже приділяють увагу Білорусі», – констатувала вона, додавши, що ця країна «підтримує рух Білорусі до демократії» і «певною мірою вже бере участь у врегулюванні кризи». Вона повідомила про бесіду з американським послом в Білорусі, що відбулася у неї раніше. За словами екскандидатки в президенти, є надія на «організацію візиту до Вашингтона, проте (пандемія) Covid-19 є проблемою». Вона не назвала можливі дати поїздки за океан, зазначивши в той же час, що під час такого візиту «сподівається зустрітися з президентом (США)».

Відповідаючи на питання про політику Росії щодо Білорусі, вона висловила «розчарування» тим, що Москва надає підтримку білоруському керівництву. «Ми хочемо залишатися незалежною країною, хочемо розвивати нашу Білорусь, – сказала Тихановська. – Ми перебуваємо в союзі з Росією, і це не зміниться... У нас великі торгові відносини з Росією, і ми хочемо, щоб це залишалося на тому ж рівні – можливо, більш транспарентно і більш відкрито. Ми повинні жити і залишатися в тих же відносинах з Росією».

Екскандидатка в президенти інформувала, що «хоче повернутися в Білорусь якнайшвидше», висловивши надію, що «це трапиться в найближчі місяці».

«Наша мета полягає в проведенні нових виборів у вересні або жовтні», – додала вона.

Тихановська, яка перебуває зараз у Швейцарії, повідомила, що має намір зустрітися з представниками ООН, Євросоюзу і організацій, що займаються правами людини. Не виключені також зустрічі зі швейцарськими представниками.

Нагадаємо, що у Білорусі з 9 серпня минулого року тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка. Учасники протесту називають офіційні результати підробленими і вважають Світлану Тихановську законно обраним президентом країни. Акції не згодних з результатами громадян жорстко придушуються міліцією і ОМОН. Були затримані десятки тисяч людей, багато розповіли про тортури і побиття в ізоляторах. Чотири людини були вбиті в зіткненнях з силовиками.

Раніше повідомлялося, що Сейм Литви визнав Світлану Тихановську обраним лідером Білорусі, а президент цієї країни Гітанас Науседа висунув її на здобуття Нобелівської премії миру.

Днями чоловік Тихановської, білоруський політвʼязень Сергій Тихановський заявив, що був введений в оману російською пропагандою щодо ситуації у Криму, який він вважає українським «де-юре та де-факто».