«Пять детей? Держи повестку». Путін терміново збирає бурятів та якутів на війну (відео)

Мобілізованим у Бурятії військові комісари радять «не сподіватися на молитви та вчитися бинтувати себе»

У Росії розгорнули на повну мобілізаційні заходи. Попри те, що оголошення президентом країни-агресорки Росії мобілізація часткова, військові комісаріати роздають повістки навіть тим, хто не повинен підлягати мобілізації. Особливо ця тенденція помітна у регіонах, які вже зазнали чи не найбільших втрат у війні проти України – Якутії та Бурятії.

Зокрема, у Якутії всім резервістам заборонили виїжджати за межі своїх районів, а роботодавцям наказали забезпечити явку мобілізованих до військкоматів. Влада регіону також нагадала, що всі, хто вирішить порушити цей наказ, нестимуть відповідальність «відповідно до законодавства Російської Федерації».

Мобілізаційні заходи також розпочалися у Бурятії. Голова фонду «Вільна Бурятія» Олександра Гармажапова розповіла, що оголошені раніше правила часткової мобілізації в регіоні не дотримуються – повістки вручають навіть багатодітним батькам, які не служили чоловікам різного віку та студентам.

«У Бурятії мобілізують усіх – бюджетників і тих, хто в бізнесі. Порядки денних вручають навіть на робочих місцях – одному вручили в банку, де він працює. Коли ж він відмовився, поліцейські залучили понятих», – розповіла Гармажапова.

Також у ЗМІ з’являються повідомлення, що поліція та співробітники військкомату із забайкальського Пріаргунська приїхали вночі до одного з селищ району, щоб забрати до пунктів збору чоловіків, які потрапляють під мобілізацію.

Співробітники військкомату в селищі Курумкан всю ніч розвозили повістки чоловікам, які підлягають мобілізації. Мешканці селища кажуть, що у населеному пункті з населенням 5,5 тисячі людей мали мобілізувати близько 700 призовників. Згідно з повідомленнями очевидців, повістки резервістам вручали напередодні вночі, а до Улан-Уде відправили чотири автобуси.

Активістка руху «Вільна Бурятія» Вікторія Маладаєва опублікувала відео, де співробітник військкомату інструктує призовників, розповідаючи, як зміниться їхнє життя.

«Треба навчитися бинтувати себе, надавати першу медичну допомогу, тому що люди гинуть від елементарної втрати крові. Питання серйозне. Чоловіки, їдете воювати після підготовки. Тому треба до цього моменту поставитися нормально», – сказав військовий комісар, порадивши «не сподіватися на молитви».

Отримують повістки і багатодітні батьки, яких не мали б призивати до війська.

Як відомо, після оголошення часткової мобілізації росіяни почали масово виїжджати за кордон. На кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами спостерігається великий ажіотаж і кількість охочих виїхати з Росії продовжує зростати.

Водночас не усі сусіди готові допомагати росіянам. 21 вересня міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що його держава не видаватиме гуманітарні чи інші види віз росіянам, які ухиляються від мобілізації.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів. У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Увечері 21 вересня у містах Росії відбулися акції протесту проти мобілізації. Поліція затримала понад тисячу учасників протестних акцій.