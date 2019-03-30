Влада Бурунді заборонила «Голос Америки» та «Бі-бі-сі»



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Журналісти назвали рішення влади Бурунді «серйозним ударом по свободі слова»

Влада Бурунді ввела заборону на мовлення міжнародних медіаорганізацій «Голос Америки» і «Бі-бі-сі». Про це повідомляє «Голос Америки».

Також ця заборона поширюється на журналістів - вони позбавлені права співпрацювати із забороненими медіаорганізаціями.

Директор «Голосу Америки» Аманда Беннет заявила: «Ми стурбовані тим, що журналістам у Бурунді нині заборонено вступати в контакт з «Голосом Америки» і впевнені, що погрози, які тривають на адресу наших журналістів, погіршують ситуацію зі свободою слова в цій країні».

Бі-бі-сі також засудила рішення Бурунді, назвавши його «серйозним ударом по свободі слова».

У травні 2018 року влада Бурунді напередодні проведення референдуму про нову конституцію заморозила мовлення «Голосу Америки» і Бі-бі-сі на шість місяців.

Дослідник правозахисної організації Amnesty International Рейчел Ніколсон, вважає, що заборона на мовлення Бі-бі-сі може бути обумовлена тим, що британська мовна корпорація випустила в ефір програму, в якій розповідалося про дії спецслужб Бурунді, що використовують секретні в'язниці для боротьби з дисидентами. У свою чергу «Голос Америки» надав роботу одному з опозиційних бурундійських журналістів.

У телефонному інтерв'ю «Голосу Америки» радник президента Бурунді Віллі Ньямітве заявив, що заборону було введено через те, що «Голос Америки» й Бі-бі-сі поширювали «брехливу інформацію» про Бурунді.

У рейтингу свободи преси 2018 року, який щорічно публікує організація «Репортери без кордонів», Бурунді зайняла 159 місце зі 180 держав.