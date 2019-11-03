Влада Дрездену оголосила «надзвичайну нацистську ситуацію»



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Дрезден давно відомий своїми зв'язками з ультраправим

«Надзвичайна нацистська ситуація за аналогією з кліматичною надзвичайною ситуацією означає, що у нас серйозні проблеми», — сказав автор резолюції

У німецькому місті Дрезден муніципальна рада ухвалила резолюцію, яка проголошує «надзвичайну нацистську ситуацію» (німецькою Nazinotstand).

Резолюцію схвалили 39 голосами «за», проти — 29. Ініціатори документу вважають, що проблема ультраправих у місті занадто серйозна, пише ВВС.

«Надзвичайна нацистська ситуація за аналогією з кліматичною надзвичайною ситуацією означає, що у нас серйозні проблеми. Відкрите демократичне суспільство під загрозою», — сказав автор резолюції, член місцевої ради Макс Ашенбах.

Він є представником сатиричної політичної партії Die Partei — політичний проєкт з лівими поглядами, створений як «партія-жарт», однак на виборах у 2019 році його представники пройшли до Європарламенту. Ашенбах вважає, що політики роблять недостатньо для боротьби з ультраправими.

Ті, хто підтримав запровадження Nazinotstand, заявляють про збільшення кількості «правих екстремістських поглядів і дій», а також закликають допомагати жертвам насильства ультраправих, захищати меншини й зміцнювати демократію.

Проти резолюції були зокрема представники Християнсько-демократичної партії, політсили канцлерки Ангели Меркель. На федеральному рівні саме ХДС очолює правлячу коаліцію. Члени муніципалітету від ХДС назвали документ «страхітливим», а висловлювання у резолюції — «мовленнєвою помилкою».

Макс Ашенбах пояснив, що документ не зобов’язує вживати якісь дії, проте «в теорії, існуючим заходам треба приділити більше уваги, і, з урахуванням цього, повинні ухвалюватися майбутні рішення».

Як відомо, Дрезден давно відомий своїми зв'язками з ультраправими, а федеральна земля Саксонія довгий час була головною базою підтримки ультраправої «Національної демократичної партії», а тепер і ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD). Зокрема остання на виборах у вересні набрала 27,5% голосів, що є другим результатом. Партія покращила свій результат на 17,8% у порівнянні з 2014 роком.

Також у Дрездені у 2014 році з'явився антиісламський рух PEGIDA («Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу»).