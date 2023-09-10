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Влада Греції змінила термін перебування для біженців з України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Влада Греції змінила термін перебування для біженців з України
фото з відкритих джерел

Грецька влада продовжить надавати тимчасовий захист українцям, які в’їжджатимуть до країни вперше до 4 березня 2024 року

Влада Греції продовжив термін дії спеціального захисту для громадян України, які шукають притулку, до 4 березня 2024 року. Про це повідомляє Міністерство міграції та притулку Греції.

«Згідно з ухваленим рішенням, термін дії посвідок на проживання за тимчасовим захистом, які закінчилися 4 вересня 2023 року, автоматично продовжується ще на шість місяців», – йдеться у повідомленні.

Важливо відзначити, що громадяни України, які вже мають дозволи на тимчасове перебування в Греції, не потребуватимуть їх оновлення. Грецька влада також продовжить надавати тимчасовий захист українцям, які в’їжджатимуть до країни вперше до 4 березня 2024 року.

Загалом, Греція вже надала притулок 25 тисячам українських біженців, забезпечуючи їм доступ до державної медичної допомоги та освіти, а також право на тимчасове проживання в спеціальних приймальних пунктах, зокрема у Сінтікі.

Раніше повідомлялося, що муніципалітети Нідерландів найближчими тижнями облаштують сотні додаткових місць для прийому біженців із України. 

Як зазначається, у 25 регіонах країни мешканці попросили збільшити кількість місць для прийому біженців до 90 тисяч протягом найближчих тижнів, а згодом – до 97 тисяч. За підсумками домовленості муніципалітети погодились зробити все можливе, аби це сталося.

До слова, за повідомленням Bloomberg, потік українських біженців загострив дефіцит житла у багатьох європейських містах. Попит на орендне житло в останні місяці різко зріс, а пропозиція залишається обмеженою. Це призводить до зростання цін та погіршення ситуації на ринку нерухомості.

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Теги: Греція житло притулок влада

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