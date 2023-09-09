У Нідерландах з’являться сотні нових місць для прийому українських біженців

Очікується, що тисяча додаткових місць буде організована у Нідерландах до 1 жовтня

Муніципалітети Нідерландів найближчими тижнями облаштують сотні додаткових місць для прийому біженців із України. Про це повідомляє NOS.

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Як зазначається, у 25 регіонах країни мешканці попросили збільшити кількість місць для прийому біженців до 90 тисяч протягом найближчих тижнів, а згодом – до 97 тисяч. За підсумками домовленості муніципалітети погодились зробити все можливе, аби це сталося.

Державний секретар Міністерства юстиції та безпеки Ван дер Бург зазначив, що центральні пункти прийому біженців в Амстердамі та Утрехті нині переповнені. На його переконання, необхідно негайно облаштувати ще 500 місць для прийому біженців.

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Очікується, що ще тисяча додаткових місць буде організована у Нідерландах до 1 жовтня цього року.

Як відомо, у країні зареєстровано 98 тисяч українських біженців. Пункти прийому біженців наразі мають 81 тисячу ліжок, 80 тисяч із яких зараз використовуються.

Нагадаємо, що українські біженці, які евакуювалися до Нідерландів, отримали листа від місцевої організації про те, що країна згортає їм виплати та можливість перебувати у місцевих сім’ях.

До слова, за повідомленням Bloomberg, потік українських біженців загострив дефіцит житла у багатьох європейських містах. Попит на орендне житло в останні місяці різко зріс, а пропозиція залишається обмеженою. Це призводить до зростання цін та погіршення ситуації на ринку нерухомості.