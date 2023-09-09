Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Нідерландах з’являться сотні нових місць для прийому українських біженців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Нідерландах з’являться сотні нових місць для прийому українських біженців
У Нідерландах зареєстровано 98 тисяч українських біженців
фото: Pixabay

Очікується, що тисяча додаткових місць буде організована у Нідерландах до 1 жовтня

Муніципалітети Нідерландів найближчими тижнями облаштують сотні додаткових місць для прийому біженців із України. Про це повідомляє NOS.

Як зазначається, у 25 регіонах країни мешканці попросили збільшити кількість місць для прийому біженців до 90 тисяч протягом найближчих тижнів, а згодом – до 97 тисяч. За підсумками домовленості муніципалітети погодились зробити все можливе, аби це сталося.

Державний секретар Міністерства юстиції та безпеки Ван дер Бург зазначив, що центральні пункти прийому біженців в Амстердамі та Утрехті нині переповнені. На його переконання, необхідно негайно облаштувати ще 500 місць для прийому біженців.

Очікується, що ще тисяча додаткових місць буде організована у Нідерландах до 1 жовтня цього року.

Як відомо, у країні зареєстровано 98 тисяч українських біженців. Пункти прийому біженців наразі мають 81 тисячу ліжок, 80 тисяч із яких зараз використовуються.

Нагадаємо, що українські біженці, які евакуювалися до Нідерландів, отримали листа від місцевої організації про те, що країна згортає їм виплати та можливість перебувати у місцевих сім’ях. 

До слова, за повідомленням Bloomberg, потік українських біженців загострив дефіцит житла у багатьох європейських містах. Попит на орендне житло в останні місяці різко зріс, а пропозиція залишається обмеженою. Це призводить до зростання цін та погіршення ситуації на ринку нерухомості.

Теги: Нідерланди біженці українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці вже не будуть нацією гречкосіїв
Довга війна. Україна переживає важке випробування
2 вересня, 14:45
У 2024 році в Україні мали б відбутися президентські вибори
Кулеба пояснив, чому в Україні складно провести вибори під час війни
5 вересня, 15:51
Батьки мають підтримувати дітей під час навчання у школі за кордоном
Як адаптувати українську дитину до школи: досвід Литви
Вчора, 10:00

Соціум

Потужний землетрус у Марокко забрав життя понад 1000 осіб (відео)
Потужний землетрус у Марокко забрав життя понад 1000 осіб (відео)
У Нідерландах з’являться сотні нових місць для прийому українських біженців
У Нідерландах з’являться сотні нових місць для прийому українських біженців
Українці втратили першість. Хто лідирує за приростом іноземців у Польщі?
Українці втратили першість. Хто лідирує за приростом іноземців у Польщі?
Землетрус в Марокко: МЗС шукає українців серед постраждалих
Землетрус в Марокко: МЗС шукає українців серед постраждалих
У Марокко різко зросла кількість загиблих внаслідок землетрусу (відео)
У Марокко різко зросла кількість загиблих внаслідок землетрусу (відео)
Московські аеропорти знову масово затримують рейси
Московські аеропорти знову масово затримують рейси

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
До України прибули нові танки
15K
Новий посол України в Угорщині розповів, чим завершилася історія із «11 заручниками Орбана»
6982
Розвідка склала список стратегічних об'єктів Росії, які підлягають знищенню
5859
Обстріл Кривого Рогу, таємні переговори ООН із Путіним. Головне за 8 вересня
5329
Чи потрібна на Закарпатті автономія для угорців? Новий посол України здивував відповіддю
3944
ЗСУ дізналися, кого окупанти кидатимуть у штурм на Куп'янському напрямку

Новини

Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
Сьогодні, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Окупанти перекидають на Мелітопольський напрямок елітні частини – Генштаб
Сьогодні, 06:47
Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
Вчора, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
Вчора, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
7 вересня, 21:01

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту