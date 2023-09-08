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У Греції шалено злетіли ціни на фрукти та овочі через одну причину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Греції шалено злетіли ціни на фрукти та овочі через одну причину
Греки вимушені цього сезону платити за фрукти та овочі дорожче
фото з відкритих джерел

На деякі види фруктів та овочів у Греції ціни втричі дорожче, ніж минулоріч 

Температура, яка в липні піднімалася до 40 градусів, спричинила стрибок цін на овочі. Це був найспекотніший липень у Греції за 50 років. На початку серпня ціни на салати почали конкурувати з цінами на м’ясо, повідомляє Fruitnet.

На центральному ринку Афін кабачки продаються за 1€/кг, порівняно з 0,70 €/кг в цей час минулого року.  За даними Iefimerida, оптові ціни на перець із Салонік зросли з 0,50 €/кг до 1,50 €/кг в порівнянні з минулим роком. Помідори з Афін подорожчали з 0,70 €/кг до 1,10 €/кг, огірки та зелена квасоля зафіксували 100% зростання, а менше подорожчання зафіксовано на буряк, редис, селеру та цибулю.

Ціни на кавуни зросли на 100% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а на абрикоси, персики та вишні – зростання на 20%.

Нагадаємо, 22 серпня, у Греції, де з кінця липня вирують лісові пожежі, було знайдено обгорілі тіла 18 осіб. Про це пише CNN. Тіла жертв знайдені поблизу села на півночі Греції. За даними пожежної служби, імовірно, вони були мігрантами. Ще одного загиблого знайдено на захід від Афін.

Як зазначається, загалом у країні вирувало понад 65 лісових пожеж. Їх намагались приборкати сотні пожежників. Деякі з найбільших лісових пожеж тривали у місті Александруполіс на північному сході Греції, де  евакуювали 13 громад.

До слова, Греція продовжила дію тимчасового захисту для українців ще на шість місяців. Рішення про це прийняв міністр міграції та притулку Греції Дімітріс Кайрідіс. Попередній шестимісячний термін дії статусу завершився 4 вересня. Відтепер українці користуватимуться тимчасовим захистом у Греції до 4 березня 2024 року. На стільки часу продовжать відповідні дозволи на проживання.

Для українців, які шукають притулку в цій країні, на сайті міністерства міграції та притулку працює інформаційний портал. Інформація доступна українською, англійською та грецькою мовами.

Греція надала прихисток 25 тис. біженців від війни в Україні. Біженці мають доступ до державної медицини та освіти. Також – право на тимчасове житло у пункті прийому у Сінтікі.

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Теги: ціни липень фрукти овочі Греція міністр

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