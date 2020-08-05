  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Влада Мадрида назвала площу на честь відомої української поетеси

    • Розсилка
    Мерія Мадрида підтримала пропозицію дипломатичної установи України щодо встановлення на цій площі пам'ятника поетесі - посольство - Влада Мадрида назвала площу на честь відомої української поетеси
    Мерія Мадрида підтримала пропозицію дипломатичної установи України щодо встановлення на цій площі пам'ятника поетесі - посольство

    Площа у столиці Іспанії, де розташоване посольство України, отримала ім'я Лесі українки

    У Мадриді площа, де розташоване посольство України в Іспанії, отримала ім’я української поетеси Лесі Українки. Про це повідомляє пресслужба посольства в середу, 5 серпня.

    «На честь великої дочки українського народу і її вкладу в розвиток світової культури мерія міста Мадрида привласнила ім'я Лесі Українки площі в столиці Іспанії, на якій розташоване посольство України, а також підтримала пропозицію дипломатичної установи України щодо встановлення на цій площі пам'ятника поетесі», - сказано в повідомленні.

     Раніше іспанський письменник Хосе Андрес Альваро Окаріс випустив книгу «Леся Українка - душа України» - до 150-річного ювілею поетеси, куди увійшов збірник її творів іспанською мовою. Це одна з серії його книг про видатних людей Іспанії та світу. Минулого року Окаріс видав книгу про Тараса Шевченка, в яку також додані переклади творів.

    «За особистий внесок Хосе Андреса Альваро Окаріса у справу поширення творів класичної української літературної спадщини та інформації про видатних українських художників в іспанському суспільстві, а також сприяння розвитку культурного співробітництва між Україною та Іспанією Анатолій Щерба нагородив іспанського письменника Почесною Грамотою Посольства України в Іспанії», - поінформували в диппредставництві.

    Нагадаємо, що раніше Київрада присвоїла вулиці ім'я Гарета Джонса. Також радою було прийнято рішення назвати один зі столичних скверів на честь Мусліма Магомаєва.

    Також повідомлялося, що в Харкові суд знову скасував повернення проспекту імені маршала Жукова. Суддя Андрій Сліденко ухвалив постанову про те, що позов обласної організації ВО «Свобода» має бути задоволений.

     

    Іспанія посольство Україна письменник влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ