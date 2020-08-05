Влада Мадрида назвала площу на честь відомої української поетеси



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Мерія Мадрида підтримала пропозицію дипломатичної установи України щодо встановлення на цій площі пам'ятника поетесі - посольство

Площа у столиці Іспанії, де розташоване посольство України, отримала ім'я Лесі українки

У Мадриді площа, де розташоване посольство України в Іспанії, отримала ім’я української поетеси Лесі Українки. Про це повідомляє пресслужба посольства в середу, 5 серпня.

«На честь великої дочки українського народу і її вкладу в розвиток світової культури мерія міста Мадрида привласнила ім'я Лесі Українки площі в столиці Іспанії, на якій розташоване посольство України, а також підтримала пропозицію дипломатичної установи України щодо встановлення на цій площі пам'ятника поетесі», - сказано в повідомленні.

Раніше іспанський письменник Хосе Андрес Альваро Окаріс випустив книгу «Леся Українка - душа України» - до 150-річного ювілею поетеси, куди увійшов збірник її творів іспанською мовою. Це одна з серії його книг про видатних людей Іспанії та світу. Минулого року Окаріс видав книгу про Тараса Шевченка, в яку також додані переклади творів.

«За особистий внесок Хосе Андреса Альваро Окаріса у справу поширення творів класичної української літературної спадщини та інформації про видатних українських художників в іспанському суспільстві, а також сприяння розвитку культурного співробітництва між Україною та Іспанією Анатолій Щерба нагородив іспанського письменника Почесною Грамотою Посольства України в Іспанії», - поінформували в диппредставництві.

Нагадаємо, що раніше Київрада присвоїла вулиці ім'я Гарета Джонса. Також радою було прийнято рішення назвати один зі столичних скверів на честь Мусліма Магомаєва.

Також повідомлялося, що в Харкові суд знову скасував повернення проспекту імені маршала Жукова. Суддя Андрій Сліденко ухвалив постанову про те, що позов обласної організації ВО «Свобода» має бути задоволений.