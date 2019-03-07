Влада Островів Кука хоче змінити назву держави



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Процес перейменування може розтягнутися на два роки

Спеціальний комітет відібрав 60 варіантів для нової назви Островів Кука

Острови Кука, названі на честь англійського мореплавця Джеймса Кука, розглядають питання про вибір нової назви мовою корінного народу маорі.

Про це повідомляє Radio New Zealand.

Віце-прем'єр Островів Кука Марк Браун підтримав створення спеціального комітету для вибору нової назви. Він запропонував дізнатися, як жителі ставляться до цієї пропозиції, і в разі схвалення винести це питання на референдум. Цей процес може розтягнутися на два роки.

Комітет відібрав 60 варіантів назви, з них до квітня виберуть одну, яку запропонують уряду. У комітеті вважають, що в новій назві повинні бути відображені християнська віра і спадщина маорі.

У 1990-х роках на Островах Кука, розташованих у південній частині Тихого океану, вже проводили референдум щодо вибору нової назви, однак жителі проголосували проти цього.

Нагадаємо, нещодавно президент Філіппін Родріго Дутерте запропонував змінити назву країни.