«Система скрипит». Зрадник Царьов визнав, що Путін довів Росію до прірви

Зрадник Олег Царьов, який раніше вихваляв Путіна, тепер взявся відкрито його критикувати

Кремлівський посіпака Олег Царьов заявив, що політична система Путіна вкрай крихка

Зрадник та колаборант Олег Царьов визнав, що російська політична система далека від ідеалу – і винен у цьому лише диктатор Путін. Про це він написав у своїх соціальних мережах.

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Царьов прокоментував вибухи на Кримському мосту та зазначив, що якби із системою влади в Росії було все добре, то рух по мосту запустили б набагато раніше, проте місцеві чиновники не могли і кроку зробити без дозволу диктатора Володимира Путіна.

«О третій годині ночі було завдано удару по мосту. Все незрозуміло. Темно, видно погано. Доповіли до Москви. Із Москви на місце вилітає віцепрем'єр Хуснуллін. […] Середина дня. Віцепрем'єр проходить мостом пішки. Спускається сходами під міст. Уважно оглядає ушкодження. Переконується, що одна смуга руху не постраждала. Вилітає до Москви. У Москві ввечері нарада у президента (Путіна – «Главком»). Інформація про стан мосту передана президенту», – каже Царьов.

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Зрадник Царьов побідкався, що спочатку відповідальний за міст не зміг вирішити проблему та позвав «начальника» з Москви, віцепрем’єр Хуснуллін не зміг самостійно ухвалити рішення, щоб відкрити рух Кримським мостом. Для того, щоб здійснити будь-які дії в Росії, спочатку треба узгодити їх з диктатором Путіним.

«Чому всі рішення ухвалюються так повільно? Адже питання відновлення руху Кримським мостом було дуже резонансним. У результаті питання було вирішено, але його вирішував особисто президент», – жаліється Царьов.

Зраднику довелося визнати: система, яку побудував Путін, слабка, і саме диктатор робить Росію «уязвимой».

«Країна, в якій вертикаль влади доведена до абсолюту, де тільки президент береться приймати рішення, а решта не хоче нести відповідальність, вкрай вразлива, – заявив Царьов. – Необхідно дати можливість керівникам на місцях ухвалювати рішення. Можливо, когось доведеться змусити. Але система, в якій одна людина приймає рішення за всю армію чиновників, є нежиттєздатною і неефективною».

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Навіть путінський посіпака Царьов визнав, що путінська система влади зазнає поразки та «скрипит». «Дякую політичним керівникам… завдяки їхній рішучості вся наша неповоротка система «скрипит», але продовжує працювати. Якби не вони, страшно уявити, що трапилося б», – каже зрадник.

А в кінці навіть одіозний Царьов визнав: країна не може залежати від зусиль кількох людей. Повинна працювати система. Тобто таким чином кремлівський посіпака розкритикував політичний устрій свого диктатора.

Нагадаємо, на світанку 17 липня впав проліт Кримського мосту, унаслідок чого щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.

На світанку 19 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону і відбулася детонація боєприпасів.