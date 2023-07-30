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Атака дронів на Москву: Росія повідомила про постраждалого

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака дронів на Москву: Росія повідомила про постраждалого
Наслідки вибуху в бізнес-центрі «Москва-сіті»
фото: ТАСС

Столицю Росії атакували три безпілотники

Унаслідок атаки безпілотників на Москву, яка сталася вночі 30 липня, постраждала одна особа. Про це повідомило міністерство оборони РФ, передає російське пропагандистське агентство ТАСС.

За даними оборонного відомства, столицю Росії атакували три безпілотники: один із них нібито знищено в повітрі над Одинцовським районом Московської області, два інших – знешкоджена засобами радіоелектронної боротьби, вони впали на території безнес-центру «Москва-Сіті».

Зазначається, що обійшлося без жертв, однак є один постраждалий.

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня в Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. Безпілотники атакували будівлю «IQ-кварталу», розташованого в бізнес-центрі «Москва-сіті». Із усіх будівель комплексу проведено евакуацію населення. У вежі, яку атакував безпілотник у «Москва-сіті», розміщено відразу три російські міністерства – мінекономрозвитку, мінпромторг і міцифри.

До слова, вночі 28 липня Москву нібито також атакував безпілотник. Росіяни заявляли про збиття дрона.

Раніше, 24 липня, у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи.

У бізнес-центрі на вулиці Лихачова після вибухів здійнявся дим та невелике загоряння. Також на Комсомольському проспекті внаслідок вибуху були пошкоджені вікна в одній із будівель, і рух транспорту був перекритий поліцією. Міноборони РФ заявило про відбиття атаки «українських безпілотників» на Москву.

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Теги: Москва безпілотник поранення

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